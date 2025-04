Capacita COP 30 abre cursos de inglês, turismo e marketing para moradores da Ilha do Combu

O programa Capacita COP 30 abre mais uma edição de cursos com foco no evento internacional, que acontecerá em novembro deste ano na capital paraense, desta vez voltada para moradores da Ilha do Combu, em Belém. As oportunidades são para gestão de turismo sustentável, língua inglesa para turismo e marketing digital e vendas.

Cada curso oferece 30 vagas, e as aulas acontecem no turno da noite para facilitar o acesso dos participantes que trabalham durante o dia. Serão dez encontros destinados a moradores e donos de bares e restaurantes da ilha, com conteúdos voltados à hospitalidade, atendimento, sustentabilidade, vendas e comunicação com turistas estrangeiros.

VEJA MAIS

As capacitações serão feitas por meio da parceria entre Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), Associação de Moradores da Ilha do Combu, a Associação de Bares e Restaurantes da Ilha do Combu e a Associação de Barqueiros da Ilha do Combu. Os interessados em participar devem procurar uma das associações para realizar a inscrição.

"Essa iniciativa reafirma o compromisso da SECTET em promover oportunidades reais de capacitação e geração de emprego e renda. Levar formação profissional para comunidades ribeirinhas como a do Combu é garantir que todos participem do legado que a COP 30 vai deixar para o Pará", destacou o secretário da pasta, Victor Dias.