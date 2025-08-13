Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Brasil é protagonista nas negociações climáticas internacionais', diz presidente da COP 30 em Belém

André Corrêa do Lago ressalta papel do país nas negociações internacionais e reforça a participação dos estados na implementação de políticas ambientais

Gabi Gutierrez
fonte

O presidente da COP30 ressalta que a agenda climática, antes técnica e acadêmica, hoje é essencialmente ambiental e geopolítica (Thiago Gomes/ O Liberal)

Belém recebe, nesta quarta-feira (13), o Fórum Nacional de Governadores, que prepara a participação dos estados brasileiros na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Durante o evento, o presidente da Comissão Nacional da COP30, André Corrêa do Lago, reforçou a importância do país nas negociações internacionais e o papel ativo dos estados na implementação de políticas ambientais.

“Desde a primeira conferência, o Brasil passou a entender que essas negociações não são apenas diplomáticas. Elas determinam o que os países vão fazer em seus territórios e representam compromissos mundiais”, afirmou Corrêa do Lago.

O presidente destacou que, embora a agenda climática tenha começado como uma pauta técnica e acadêmica, hoje ela é essencialmente ambiental e geopolítica. “É essencial que os compromissos assumidos sejam implementados de fato nos territórios nacionais. Governos, setor privado, ciência, academia e sociedade civil estão unidos para garantir resultados concretos”, acrescentou.

VEJA MAIS 

image Nesta quarta (13), governadores assinam carta com posicionamento do Brasil para a COP30 em Belém
Encontro reúne 22 estados no Parque da Cidade para alinhar contribuições subnacionais à conferência climática da ONU, a menos de 100 dias do evento

image Programas estaduais garantem oportunidades para jovens com a COP30
Pessoas com idade entre 18 e 29 anos formam a maioria do público beneficiado pelo Capacita COP30

O Fórum acontece no Parque da Cidade, futura sede da COP30, e reúne líderes de 22 estados. Além de discutir estratégias e propostas para a conferência, os governadores vão assinar uma carta conjunta com o posicionamento subnacional do Brasil, consolidando a contribuição dos estados para a agenda climática global.

Entre os principais temas debatidos estão preservação da Amazônia, transição energética e financiamento de projetos ambientais com receitas de recursos naturais. Segundo Corrêa do Lago, serão realizados de seis a sete eventos por dia, distribuídos em diferentes salas temáticas, abordando energia, transporte, indústria, florestas, oceanos, recursos hídricos, cidades e agricultura. Ele destacou que a agricultura terá papel central, funcionando não apenas como setor produtivo, mas também como fonte de captura de carbono, assim como as florestas.

O presidente ressaltou ainda a importância de abordar a dimensão social e o desenvolvimento humano durante a conferência. “Se a agenda climática não trouxer benefícios concretos e melhorar a vida das pessoas, ela perde sentido. É fundamental que essa agenda seja de desenvolvimento sustentável, criadora de direitos e capaz de impactar positivamente a população”, afirmou.

Corrêa do Lago finalizou destacando o potencial do Brasil para se tornar um líder global em soluções climáticas. “Pela diversidade do país, há projetos que funcionam em determinados estados e que podem servir de exemplo para outras regiões do mundo, incluindo países da Ásia e da Europa. Em outros países, se a agenda não vier acompanhada de soluções, ela pode se tornar negativa. O Brasil tem todas as condições de ser um absoluto líder em soluções tecnológicas e sustentáveis”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

André Correa do Lago

forum nacional de governadores
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda