Bernie Sanders aceita convite de deputado para participar da COP 30

O senador Bernie Sanders deve vir ao Brasil para participar da COP 30, que será realizada em novembro de 2025 em Belém (PA). O parlamentar, conhecido por sua posição de esquerda na política americana, foi convidado pelo deputado Túlio Gadelha (Rede-PE) durante visita de uma comitiva de parlamentares brasileiros a Washington nesta quarta-feira (4/12).

Segundo Gadelha, Sanders aceitou o convite e deve integrar os debates sobre questões climáticas e democráticas no evento. “É uma pessoa que tem uma projeção muito importante para o Brasil e o mundo. A gente fez um convite a ele para participar da COP 30 no Brasil, evento climático muito importante para definir metas e reduzir gases de efeito estufa. E olha, a gente teve uma boa notícia. Vamos contar com a presença do senador e de outros deputados do campo progressista no Brasil”, afirmou o deputado à coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

A comitiva brasileira, formada por Túlio Gadelha, Dandara Tonantzin (PT-MG), Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Arlindo Chinaglia (PT-SP), participou de reuniões nos Estados Unidos para tratar de temas relacionados ao clima e à proteção da democracia.

Sanders foi candidato nas primárias democratas à presidência dos Estados Unidos em 2016, mas foi derrotado por Hillary Clinton. Naquele ano, Donald Trump venceu a eleição presidencial.