Preparação para a COP 30: como as empresas podem se alinhar aos objetivos de sustentabilidade

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) será realizada em novembro de 2025, em Belém. O evento trata-se de uma oportunidade única para o Brasil, pois será uma vitrine mundial para as empresas que desejam mostrar suas inovações relacionadas à sustentabilidade. Em Belém, a empresa Vsafety – Consultoria e Gestão Corporativa desenvolve planos estratégicos personalizados para atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo a integração de práticas de sustentabilidade às operações.

De acordo com Alessandro Rafael, diretor da Vsafety, a empresa atua em gestão corporativa, especializada em gestão estratégica integrada, saúde e segurança no trabalho, além de gestão ambiental e sustentabilidade corporativa.

“Nosso foco é ajudar empresas a estruturar e implementar soluções que aumentem sua eficiência, nos processos, pessoas, estratégias de diminuição de riscos, além de responsabilidade socioambiental, levando eficiência na gestão estratégica da empresa e segurança no ambiente corporativo”, destaca o gestor.

Objetivos Globais de Sustentabilidade

Mesmo diante da importância da COP30 para a geração de novos negócios, muitas empresas ainda apresentam dificuldades para desenvolver ações concretas para apresentar na conferência. Visto isso, é válido destacar que investir em práticas alinhadas aos objetivos globais de sustentabilidade não é apenas uma questão de conformidade, mas de liderança no mercado global e estratégica para seus negócios alcançando a bioeconomia.

“Isso inclui a criação de políticas de Environmental, Social and Governance (ESG), estruturação de sistemas de gestão alinhados às normas e partes envolvidas onde a empresa é segmento da organização é entendido e criado em conjunto ao planejamento da empresa, elaboração de indicadores e relatórios, e treinamentos para engajar equipes. Por exemplo, ajudamos os clientes a mapearem suas operações, identificarem oportunidades de redução de impactos econômicos e ambientais e riscos corporativos”, ressalta Alessandro Rafael.

A seguir, confira o passo a passo para a sua empresa se alinhar aos objetivos globais de sustentabilidade:

- Defina prioridades;

- Reavalie o modelo de negócios;

- Busque e ofereça ferramentas;

- Forme parcerias;

- Multiplique;

- Divulgue os resultados.

Outro ponto importante é que as empresas que se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável obtêm benefícios tangíveis, como maior competitividade no mercado; acesso facilitado aos financiamentos sustentáveis; maior atração de investidores e fortalecimento de sua reputação; melhoria dos processos e engajamento. Além disso, elas garantem conformidade com regulamentações futuras e atraem consumidores cada vez mais conscientes.

A Vsafety visa ser referência no Brasil quando se trata de sustentabilidade e gestão, minimizando os riscos para questões de saúde, segurança e bem-estar das pessoas e organizações.