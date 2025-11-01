Belém terá pontos de informações turísticas para acolher visitantes durante COP 30; confira

A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado do Pará, Embratur e Equatorial Energia, instalará 11 Pontos de Informações Turísticas (PITs) em locais de grande movimentação da cidade, com o objetivo de atender os cerca de 60 mil turistas que visitarão a capital paraense durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Os novos PITs terão estruturas modernas, como totens interativos e lounges confortáveis, e contarão com profissionais capacitados e fluentes em português, inglês e espanhol.

Os pontos foram distribuídos estrategicamente em áreas como o Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário Luiz Rebelo Neto, Mercado de São Brás e outros locais de alto fluxo de visitantes. Além de fornecer informações detalhadas sobre os atrativos turísticos de Belém, como gastronomia, cultura e opções de lazer, os PITs também atuarão como espaços de acolhimento, com o intuito de tornar a experiência dos turistas ainda mais agradável e acolhedora.

O diretor de Turismo da Semcult, Thierry Morais, destacou a inovação do projeto, que é a primeira vez que a cidade recebe uma estrutura tão ampla dedicada exclusivamente ao atendimento dos turistas. “Além da tecnologia dos totens, com conteúdos em vários idiomas, teremos uma equipe preparada para dar suporte completo ao visitante”, afirmou Morais.

Locais e horários de funcionamento dos PITs em Belém:

Terminal Rodoviário Luiz Rebelo Neto

Segunda a sexta: 07h às 17h | Sábado: 08h às 12h

Porto Futuro II

Domingo a quinta: 10h às 00h | Sexta e sábado: 10h às 01h

Estação das Docas

Domingo a quinta: 10h às 00h | Sexta e sábado: 10h às 01h

Mercado Ver-o-Peso (Solar da Beira)

Segunda a sábado: 05h às 18h30 | Domingo: fechado

Complexo Feliz Lusitânia (Casa das Onze Janelas)

Terça a domingo: 09h às 18h | Segunda: fechado

Mangal das Garças

Terça a domingo: 08h às 18h | Segunda: fechado

Terminal Hidroviário Ruy Barata

Segunda a domingo: 08h às 18h

Mercado de São Brás

Segunda a sábado: 07h às 18h | Domingos e feriados: 07h às 16h

Parque do Utinga

Segunda a domingo: 06h às 17h

Aeroporto Internacional de Belém

Funcionamento: 24 horas

Porto de Outeiro

Sem horário definido