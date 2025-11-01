Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Belém terá pontos de informações turísticas para acolher visitantes durante COP 30; confira

Prefeitura de Belém cria pontos estratégicos com profissionais bilíngues para receber turistas e fornecer informações sobre a cidade.

Jéssica Nascimento
fonte

Na foto, Mercado de São Brás, que foi recentemente inaugurado. Totens e Lougens serão espalhados em espaços estratégicos de Belém, onde há grande de circulação de pessoas. (Foto: Agência Belém)

A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado do Pará, Embratur e Equatorial Energia, instalará 11 Pontos de Informações Turísticas (PITs) em locais de grande movimentação da cidade, com o objetivo de atender os cerca de 60 mil turistas que visitarão a capital paraense durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Os novos PITs terão estruturas modernas, como totens interativos e lounges confortáveis, e contarão com profissionais capacitados e fluentes em português, inglês e espanhol.

Os pontos foram distribuídos estrategicamente em áreas como o Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário Luiz Rebelo Neto, Mercado de São Brás e outros locais de alto fluxo de visitantes. Além de fornecer informações detalhadas sobre os atrativos turísticos de Belém, como gastronomia, cultura e opções de lazer, os PITs também atuarão como espaços de acolhimento, com o intuito de tornar a experiência dos turistas ainda mais agradável e acolhedora.

VEJA MAIS

image Lula inaugura Terminal Portuário de Outeiro, obra da COP 30, em Belém; veja fotos
Com investimento de R$ 233 milhões, novo terminal portuário de Outeiro objetiva impulsionar exportações e turismo na capital paraense.

[[(standard.Article) Lula participa da entrega de obras de R$ 450 milhões no aeroporto internacional de Belém]]

image Lula chega a Belém para inauguração de obras relacionadas à COP 30; veja foto e vídeo
Presidente já se encontra com o governador do estado, Helder Barbalho.

O diretor de Turismo da Semcult, Thierry Morais, destacou a inovação do projeto, que é a primeira vez que a cidade recebe uma estrutura tão ampla dedicada exclusivamente ao atendimento dos turistas. “Além da tecnologia dos totens, com conteúdos em vários idiomas, teremos uma equipe preparada para dar suporte completo ao visitante”, afirmou Morais.

Locais e horários de funcionamento dos PITs em Belém:

Terminal Rodoviário Luiz Rebelo Neto

  • Segunda a sexta: 07h às 17h | Sábado: 08h às 12h

Porto Futuro II

  • Domingo a quinta: 10h às 00h | Sexta e sábado: 10h às 01h

Estação das Docas

  • Domingo a quinta: 10h às 00h | Sexta e sábado: 10h às 01h

Mercado Ver-o-Peso (Solar da Beira)

  • Segunda a sábado: 05h às 18h30 | Domingo: fechado

Complexo Feliz Lusitânia (Casa das Onze Janelas)

  • Terça a domingo: 09h às 18h | Segunda: fechado

Mangal das Garças

  • Terça a domingo: 08h às 18h | Segunda: fechado

Terminal Hidroviário Ruy Barata

  • Segunda a domingo: 08h às 18h

Mercado de São Brás

  • Segunda a sábado: 07h às 18h | Domingos e feriados: 07h às 16h

Parque do Utinga

  • Segunda a domingo: 06h às 17h

Aeroporto Internacional de Belém

  • Funcionamento: 24 horas

Porto de Outeiro

  • Sem horário definido

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

belém

turismo
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda