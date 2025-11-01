Belém terá pontos de informações turísticas para acolher visitantes durante COP 30; confira
Prefeitura de Belém cria pontos estratégicos com profissionais bilíngues para receber turistas e fornecer informações sobre a cidade.
A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado do Pará, Embratur e Equatorial Energia, instalará 11 Pontos de Informações Turísticas (PITs) em locais de grande movimentação da cidade, com o objetivo de atender os cerca de 60 mil turistas que visitarão a capital paraense durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Os novos PITs terão estruturas modernas, como totens interativos e lounges confortáveis, e contarão com profissionais capacitados e fluentes em português, inglês e espanhol.
Os pontos foram distribuídos estrategicamente em áreas como o Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário Luiz Rebelo Neto, Mercado de São Brás e outros locais de alto fluxo de visitantes. Além de fornecer informações detalhadas sobre os atrativos turísticos de Belém, como gastronomia, cultura e opções de lazer, os PITs também atuarão como espaços de acolhimento, com o intuito de tornar a experiência dos turistas ainda mais agradável e acolhedora.
O diretor de Turismo da Semcult, Thierry Morais, destacou a inovação do projeto, que é a primeira vez que a cidade recebe uma estrutura tão ampla dedicada exclusivamente ao atendimento dos turistas. “Além da tecnologia dos totens, com conteúdos em vários idiomas, teremos uma equipe preparada para dar suporte completo ao visitante”, afirmou Morais.
Locais e horários de funcionamento dos PITs em Belém:
Terminal Rodoviário Luiz Rebelo Neto
-
Segunda a sexta: 07h às 17h | Sábado: 08h às 12h
Porto Futuro II
-
Domingo a quinta: 10h às 00h | Sexta e sábado: 10h às 01h
Estação das Docas
-
Domingo a quinta: 10h às 00h | Sexta e sábado: 10h às 01h
Mercado Ver-o-Peso (Solar da Beira)
-
Segunda a sábado: 05h às 18h30 | Domingo: fechado
Complexo Feliz Lusitânia (Casa das Onze Janelas)
-
Terça a domingo: 09h às 18h | Segunda: fechado
Mangal das Garças
-
Terça a domingo: 08h às 18h | Segunda: fechado
Terminal Hidroviário Ruy Barata
-
Segunda a domingo: 08h às 18h
Mercado de São Brás
-
Segunda a sábado: 07h às 18h | Domingos e feriados: 07h às 16h
Parque do Utinga
-
Segunda a domingo: 06h às 17h
Aeroporto Internacional de Belém
-
Funcionamento: 24 horas
Porto de Outeiro
-
Sem horário definido
