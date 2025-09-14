Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Belém receberá praça flutuante da Itália durante a COP 30; veja as fotos e onde vai ficar

Com mais de 400 metros quadrados e capacidade para até 150 pessoas, a AquaPraça será palco de exposições, workshops, simpósios e atividades culturais abertas ao público participante da COP 30

Gabi Gutierrez
fonte

O projeto deve ficar exposto na frente da Casa das Onze Janelas (Foto: Carlo Ratti Associati | Divulgação)

Em novembro, Belém vai ganhar um novo marco cultural durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Chamada AquaPraça, a praça flutuante projetada pelos estúdios Carlo Ratti Associati e Höweler + Yoon, funcionará como pavilhão da Itália durante o evento, que acontece de 10 a 21 de novembro de 2025. A estrutura ficará ancorada em frente ao centro cultural Casa das Onze Janelas e, após a conferência, a ideia é que a praça continue em Belém, como um legado permanente para a cidade.

Espaço cultural e sustentável em Belém

Com mais de 400 metros quadrados e capacidade para até 150 pessoas, a AquaPraça será palco de exposições, workshops, simpósios e atividades culturais abertas ao público participante da COP 30. O arquiteto Carlo Ratti descreve o espaço como uma “ágora de caráter único”, criada para integrar natureza, civilização e reflexão sobre as mudanças climáticas.

O arquiteto, em entrevista à ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), disse que acaba de retornar do Brasil, onde, durante uma visita técnica, acertou com as autoridades locais a logística da AquaPraça. Ainda na entrevista, onde confirmou o local onde a praça deverá ficar ancorada, descreveu o Centro Cultural Casa das Onze Janelas como "coração pulsante da cidade".

Tecnologia inovadora e adaptação ao clima

Um dos diferenciais da praça flutuante é a tecnologia adaptativa. Inspirada em submarinos e no princípio de Arquimedes, a estrutura será capaz de se ajustar às variações do nível do mar. Ao reter ou liberar água, a plataforma se recalibra, permitindo que os visitantes experimentem fisicamente as flutuações ligadas ao aumento do nível dos oceanos.

Veja fotos do projeto: 

aquapraça

Construção internacional e apresentação em Veneza

A construção da AquaPraça está em andamento no nordeste da Itália, sob responsabilidade da empresa Cimolai, especializada em estruturas de aço. Antes de seguir viagem ao Brasil, o projeto foi apresentado em setembro de 2025 na 19ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza.

Legado da Itália para a COP30 em Belém

De acordo com o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, a AquaPraça será um “legado duradouro” para Belém, reforçando a importância da capital paraense nos debates ambientais internacionais.

O projeto é fruto de uma coalizão internacional público-privada que envolve os ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente da Itália, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Bloomberg Philanthropies, o programa Connect4Climate do Banco Mundial e o Ciheam de Bari.

Além da AquaPraça, também está prevista a criação da TerraPraça, um espaço complementar que deve ser detalhado em breve.

Palavras-chave

Logo portal oliberal

