Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30 credencia sociedade civil, ONGs, movimentos sociais para compor delegação brasileira

Inscrições são online e seguem até 30 de setembro

O Liberal
fonte

Delegação brasileira na COP 30 tem acesso à Blue Zone (zona azul), espaço onde ocorrem as negociações oficiais e reuniões técnicas do evento global (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

Representantes de ONGs, movimentos sociais, empresas, associações do setor produtivo, coletivos, povos tradicionais, sindicatos e instituições acadêmicas têm até 30 de setembro para se candidatarem a compor a delegação brasileira na COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas). O anúncio foi feito neste sábado (13).

As inscrições das candidaturas são feitas única e exclusivamente pela internet, por meio de formulário disponível no Portal do Brasil Participativo.

A delegação brasileira na COP 30 tem acesso à Blue Zone (zona azul), o espaço onde haverá as negociações oficiais e reuniões técnicas.

Podem se candidatar a fazer parte da delegação nacional, representantes de três setores: Sociedade civil organizada: Organizações Não Governamentais (ONGs), movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, coletivos, entidades sindicais e instituições acadêmicas (faculdades e universidades).

Também podem se credenciar organizações, associações representativas do setor produtivo e governos subnacionais, a exemplo de representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de Estados, Municípios e do Distrito Federal.

Confirmação do credenciamento

A confirmação do credenciamento será feita pela UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), ao final do processo, por meio de e-mail com as orientações para a retirada das credenciais. Já o credenciamento para as comunidades e povos indígenas será conduzido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), também de forma online.

Serviço:

Registro de interesse da sociedade civil integrar a delegação nacional na COP30

Prazo para se candidatar: de 12 a 30 de setembro

Inscrições: Pela internet, por meio do Formulário do Portal Brasil Participativo.

Inscrições: Pela internet, por meio do Formulário do Portal Brasil Participativo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

cop30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda