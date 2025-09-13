COP 30 credencia sociedade civil, ONGs, movimentos sociais para compor delegação brasileira

Representantes de ONGs, movimentos sociais, empresas, associações do setor produtivo, coletivos, povos tradicionais, sindicatos e instituições acadêmicas têm até 30 de setembro para se candidatarem a compor a delegação brasileira na COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas). O anúncio foi feito neste sábado (13).

As inscrições das candidaturas são feitas única e exclusivamente pela internet, por meio de formulário disponível no Portal do Brasil Participativo.

A delegação brasileira na COP 30 tem acesso à Blue Zone (zona azul), o espaço onde haverá as negociações oficiais e reuniões técnicas.

Podem se candidatar a fazer parte da delegação nacional, representantes de três setores: Sociedade civil organizada: Organizações Não Governamentais (ONGs), movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, coletivos, entidades sindicais e instituições acadêmicas (faculdades e universidades).

Também podem se credenciar organizações, associações representativas do setor produtivo e governos subnacionais, a exemplo de representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de Estados, Municípios e do Distrito Federal.

Confirmação do credenciamento

A confirmação do credenciamento será feita pela UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), ao final do processo, por meio de e-mail com as orientações para a retirada das credenciais. Já o credenciamento para as comunidades e povos indígenas será conduzido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), também de forma online.

Serviço:

Registro de interesse da sociedade civil integrar a delegação nacional na COP30

Prazo para se candidatar: de 12 a 30 de setembro

Inscrições: Pela internet, por meio do Formulário do Portal Brasil Participativo.

Inscrições: Pela internet, por meio do Formulário do Portal Brasil Participativo.