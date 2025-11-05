Belém recebe reforço no sistema elétrico para os dias da COP 30

A Equatorial Pará preparou uma operação robusta para garantir o fornecimento de energia elétrica durante a COP 30, que será realizada em Belém de 10 a 21 deste mês. A distribuidora mobilizou cerca de 400 profissionais e implantou um sistema especial de monitoramento e resposta rápida, com equipes distribuídas em pontos estratégicos da capital e de outros municípios.

O plano inclui acompanhamento em tempo real do sistema elétrico e ações preventivas, como inspeção de circuitos, instalação de equipamentos automatizados e reforço de subestações. Locais considerados prioritários, como hospitais, órgãos públicos, hotéis com delegações internacionais, o aeroporto, o Hangar e o Parque da Cidade, terão manobras pré-definidas em caso de necessidade.

Para coordenar as ações durante o evento, a empresa criou a “Mesa COP”, que funcionará 24 horas por dia acompanhando as áreas com programação oficial. Profissionais também estarão presentes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e no centro de monitoramento do Parque da Cidade.

“Trabalhamos há algum tempo em todo esse planejamento. Fizemos investimentos prévios, reforçamos a nossa rede elétrica, e, durante os dias de evento, teremos profissionais extras atuando na capital em pontos fixos e móveis, a fim de que possamos responder o mais rápido possível qualquer chamado. Trabalhamos para garantir um fornecimento seguro e eficaz”, afirmou o superintendente da Equatorial Pará, Geraldo Fernandez.

R$ 87 milhões em investimentos e legado para o Estado

Além da operação especial, a Equatorial Pará investiu mais de R$ 87 milhões em obras e melhorias que vão permanecer como legado após o evento. Entre as principais entregas estão a renovação de 110 km de rede em Belém, a criação de um circuito exclusivo para o Aeroporto Internacional, a instalação de um moderno eletrocentro na subestação do Marco e a construção de nova rede na ilha do Combu.

A distribuidora também inaugurou a subestação Icuí, que beneficia mais de meio milhão de moradores da Região Metropolitana, e ampliou outras unidades estratégicas, como as subestações do Guamá, Batista Campos, Pedreira e Independência. Municípios turísticos e de grande fluxo, como Alter do Chão, Salinas e Bragança, também receberam reforços de rede.

Monitoramento climático e atendimento bilíngue

Durante a COP 30, a Equatorial contará com o suporte da Climatempo, que fará monitoramento meteorológico em tempo real, analisando variáveis como ventos fortes, chuvas e descargas atmosféricas. As informações serão usadas para prevenir falhas e garantir estabilidade no fornecimento.

Outro diferencial será o canal bilíngue de atendimento, criado especialmente para o evento, com suporte em português e inglês por telefone e WhatsApp, no número (91) 2055-0030. O serviço permitirá relatar situações de risco com a rede elétrica e obter informações sobre interrupções e serviços da distribuidora.