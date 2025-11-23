Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ativistas tingem de verde o Canal de Veneza durante protesto climático

Ato do Extinction Rebellion usou corante não tóxico em dez cidades para chamar atenção para impactos da crise climática

O Liberal
fonte

Canais italianos são tingidos de verde em mobilização por crise climática (Reprodução/ X)

O canal de Veneza foi tingido de verde no último sábado (22) durante um protesto organizado pelo grupo ambientalista Extinction Rebellion, poucas horas antes do encerramento oficial das negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), realizada em Belém.

Segundo o movimento, ativistas espalharam um corante considerado ambientalmente inofensivo em canais, rios, lagos e fontes de dez cidades italianas. A ação buscou chamar atenção para o que classificam como ‘efeitos massivos do colapso climático’. 

O grupo informou que a substância também foi lançada no rio Pó, em Turim; no rio Reno, em Bolonha; no rio Tara, em Tarento; e em fontes públicas de cidades como Pádua e Gênova. As ações foram realizadas simultaneamente em diferentes regiões da Itália.

A ativista Greta Thunberg participou do protesto denominado “Stop Ecocide”, realizado em Veneza no mesmo dia. Vestidos inteiramente de vermelho e com véus cobrindo o rosto, os manifestantes caminharam lentamente pelas ruas históricas da cidade, enquanto eram observados por grupos de visitantes que circulavam pela área.

