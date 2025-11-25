Capa Jornal Amazônia
COP 30

Após o fim da COP 30, brindes do evento são vendidos por até R$ 500; veja

Pins, garrafinhas e até itens de voluntários são vendidos por preços altos após a conferência

Riulen Ropan
fonte

Entre os produtos mais anunciados estão os pins de vários países, que foram febre entre os participantes. (Foto: Reprodução / OLX)

Os brindes distribuídos durante a COP 30, realizada em Belém, já viraram negócio na internet. Poucos dias após o fim do evento, itens que fizeram sucesso entre os visitantes estão sendo anunciados em plataformas de compra e venda — e nenhum custa menos de R$ 100.

Durante a conferência, especialmente na Green Zone, filas enormes se formaram para garantir lembranças oficiais. Agora, muitos desses itens reapareceram em sites de vendas, como a OLX, mas com preços bem altos.

Entre os produtos mais anunciados estão os pins de vários países, que foram sucesso entre os participantes, além de brindes exclusivos da COP 30. Os preços variam de R$ 100 a R$ 400.

Vendas de lembranças da COP 30

A garrafinha temática do evento, muito disputada, está sendo vendida por R$ 300. Até acessórios usados por voluntários entraram na onda: um par de sapatos utilizado nas atividades oficiais está anunciado por R$ 500.

Venda de itens da COP30 na OLX

Os anúncios continuam aumentando à medida que compradores demonstram interesse em garantir um brinde da COP - e várias pessoas notam a alternativa de ganhar um dinheiro a mais com as lembranças.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

