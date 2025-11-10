Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente da COP 30 destaca papel dos países em desenvolvimento na transição energética global

Ao lado de Ana Toni, o presidente da COP 30, André do Lago, concedeu entrevista coletiva falando sobre as expectativas pra COP e a abertura do evento

Gabi Gutierrez
fonte

André do Lago é presidente da COP 30 (Wagner Santana/O Liberal)

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), André do Lago, ressaltou a importância de reconhecer os avanços feitos pelos países em desenvolvimento no processo de transição energética e sustentabilidade. Ele destacou que, embora esses países apresentem ritmos diferentes de progresso, têm mostrado resultados notáveis em diversos setores.

"Nos países em desenvolvimento, alguns setores avançam mais rápido que outros. Não há uma uniformidade no desenvolvimento, mas isso não significa ausência de progresso — pelo contrário, há realizações incríveis acontecendo, mesmo com os desafios ainda presentes", afirmou do Lago.

André do Lago destacou o exemplo do Brasil como um retrato dessa diversidade. Ele observou que "ainda enfrentamos níveis de pobreza que precisamos combater, mas, ao mesmo tempo, temos o centro mais avançado do mundo em desenvolvimento de agricultura tropical. Uma realidade convive com a outra".

VEJA MAIS

image André Corrêa do Lago destaca 'COP que vai acreditar na ciência' na abertura da conferência
A cerimônia marcou o início oficial da COP 30, nesta segunda-feira (10), em Belém

image Conheça o plano de US$ 1,3 trilhão em financiamento climático que orienta negociações da COP 30
"Mapa do Caminho de Baku a Belém" será o foco da conferência que começa hoje, com proposta ambiciosa para mobilizar recursos para países em desenvolvimento até 2035

Progresso Setorial e Exemplos Globais

O presidente da COP enfatizou que o desenvolvimento sustentável pode e deve ocorrer de forma setorial, respeitando as especificidades de cada país. "Não é necessário que tudo aconteça de maneira uniforme. Podemos avançar setor por setor", declarou.

"Esse é um exercício importante para o mundo entender como alguns países, talvez inesperadamente, alcançaram resultados impressionantes em pouco tempo", acrescentou do Lago. Ele também citou exemplos internacionais de sucesso.

Entre os exemplos, André mencionou a Islândia, que se tornou quase totalmente dependente de fontes renováveis de energia. Outro destaque foi o Quênia, que segue o mesmo caminho em sua busca pela sustentabilidade energética.

"Há muitas boas notícias vindas dos países em desenvolvimento. Elas surgem de diferentes formas e pontos, e este é um momento crucial para o mundo reconhecer que essas nações estão fazendo muito — e poderiam fazer ainda mais com o apoio adequado", concluiu André do Lago.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

andre correa do lago

belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda