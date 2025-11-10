Capa Jornal Amazônia
Conheça o plano de US$ 1,3 trilhão em financiamento climático que orienta negociações da COP 30

"Mapa do Caminho de Baku a Belém" será o foco da conferência que começa hoje, com proposta ambiciosa para mobilizar recursos para países em desenvolvimento até 2035

Gabriel da Mota
fonte

Documento foi elaborado para orientar as discussões prioritárias na COP de Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) começa nesta segunda (10) em Belém (PA) com a proposta central de reestruturar o financiamento climático global. A agenda será pautada pelo ambicioso "Mapa do Caminho de Baku a Belém", lançado pelos presidentes da COP 29, Mukhtar Babayev, e da COP 30, André Corrêa do Lago, que define um plano estratégico de cinco frentes de ação (5Rs) para mobilizar pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano em recursos para países em desenvolvimento até 2035. Os presidentes reiteram que os recursos existem e o plano mira a implementação prática do Acordo de Paris, exigindo esforços significativos de todos os atores.

Acesse aqui o relatório do Mapa do Caminho de Baku a Belém.

🗺️ O que é o "Mapa do Caminho de Baku a Belém"? 

O "Mapa do Caminho de Baku a Belém" é um plano estratégico elaborado pelas Presidências da COP 29 do Azerbaijão e da COP 30 do Brasil. Ele visa mobilizar pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano em financiamento climático para os países em desenvolvimento até 2035. O documento, formalizado na última quarta-feira (5), propõe uma reestruturação do financiamento climático global e alinha políticas fiscais e instrumentos de crédito às metas de descarbonização e adaptação.

Ao assinalar uma década desde a adoção do Acordo de Paris, o avanço rumo a uma nova meta de financiamento deverá catalisar a próxima etapa na implementação dos compromissos assumidos. O Secretário Executivo da UNFCCC, Simon Stiell, enfatizou que o Mapa demonstra "como, por meio da cooperação, podemos ampliar o financiamento climático para alcançar US$ 1,3 trilhão anuais até 2035".

Em seu cerne, o plano transforma a urgência científica em um roteiro prático.

"Para acelerar a implementação do Acordo de Paris, a ação climática precisa estar integrada a reformas econômicas e financeiras concretas. Com as 5Rs, o Mapa transforma a urgência científica em um plano prático de cooperação global e resultados efetivos", declarou Corrêa do Lago.

🎯 Cinco frentes (5Rs) para a meta de US$ 1,3 Trilhão 

O Mapa estabelece cinco frentes de ação que serão priorizadas até 2035, com o objetivo de ampliar o acesso para os países em desenvolvimento e fortalecer os resultados em áreas-chave, como adaptação, perdas e danos, e energia limpa.

1. Reabastecimento de doações, financiamento concessional e capital de baixo custo 

Essa frente propõe a ampliação dos fundos multilaterais e novas emissões de direitos especiais de saque (SDRs) pelo FMI, direcionadas a projetos de mitigação e adaptação.

2. Reequilíbrio do espaço fiscal e da sustentabilidade da dívida 

O eixo defende a revisão dos critérios de risco aplicados por agências de rating, que hoje penalizam países vulneráveis, e sugere que planos nacionais de transição possam ser elegíveis para linhas de crédito com prazos ampliados.

3. Redirecionamento de financiamento privado transformador e redução do custo de capital 

Discute a criação de instrumentos híbridos de risco — como garantias parciais e fundos de primeira perda — para atrair investidores institucionais ao mercado climático.

4. Reestruturação da capacidade e da coordenação para portfólios climáticos em escala 

Propõe que os bancos de desenvolvimento regionais adotem métricas comuns de impacto e planos integrados de financiamento, como a criação de "plataformas-país".

5. Reformulação de sistemas e estruturas para fluxos de capital equitativos 

Eixo focado em governança e transparência, sugere maior representatividade dos países do Sul Global nos conselhos de instituições financeiras multilaterais e padronização de relatórios de riscos climáticos.

💰 Ações imediatas e o foco da COP 30 

Para iniciar a implementação, as presidências propõem um conjunto de ações iniciais para o período 2026-2028, visando melhorar a qualidade dos dados, estimular debates estruturantes sobre reformas e fortalecer a transparência e a cooperação internacional. Entre as metas imediatas, estão a revisão das condições de dívida de países altamente vulneráveis e o aumento do capital dos bancos multilaterais.

O Mapa reflete o crescente consenso internacional em torno da necessidade de reformar a arquitetura financeira global. O presidente da COP29, Mukhtar Babayev, ressaltou a urgência:

"Os compromissos climáticos para 2030 e 2035 nos oferecem uma oportunidade rara de transformar promessas em desenvolvimento real e sustentável — protegendo o planeta, gerando empregos, fortalecendo comunidades e garantindo prosperidade para todos", declarou.

O documento, que contou com o apoio de organismos como Banco Mundial, FMI, BID e Banco Africano de Desenvolvimento, busca corrigir desequilíbrios estruturais do sistema financeiro global. "Este é o início de uma era de transparência no financiamento climático", afirmou Corrêa do Lago.

