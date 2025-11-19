Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Alemanha confirma aporte de 1 bilhão de euros ao TFFF, anuncia Marina Silva na COP 30

Com o novo compromisso, fundo para florestas tropicais ultrapassa US$ 6 bilhões em recursos prometidos

O Liberal

Durante coletiva na COP 30, em Belém, nesta quarta-feira (19), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que a Alemanha confirmou oficialmente um aporte de 1 bilhão de euros ao Tropical Forest Forever Fund (TFFF), fundo global voltado à preservação de florestas tropicais. Marina destacou que o recurso fortalece a proposta brasileira de criar um mecanismo financeiro permanente voltado à preservação e recuperação de florestas tropicais em países em desenvolvimento.

A decisão alemã veio após semanas de expectativa e reforça o papel do Brasil como articulador de soluções sustentáveis em nível internacional. O aporte coloca o TFFF em um novo patamar, com mais de US$ 6 bilhões em recursos comprometidos. Criado por iniciativa do governo brasileiro, o fundo visa garantir a proteção permanente de áreas tropicais por meio de compensações financeiras, funcionando como um modelo de endowment fund para conservação ambiental. Marina destacou que a contribuição alemã é um gesto de confiança na governança climática proposta pelo Brasil.

Palavras-chave

TFFF

ALEMANHA

COP 30

COP 30
.
