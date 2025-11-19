Capa Jornal Amazônia
Helder Barbalho entrega a Lula carta para reconhecimento dos Estados na agenda climática

Helder mencionou, especificamente, as responsabilidades dos Estados e dos governos locais na implementação das agendas de resiliência

Estadão Conteúdo
Governador Helder Barbalho disse que a COP 30 pode deixar de legado para Belém, a aplicação da bioeconomia seguindo o modelo do Vale do Silício (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou hoje uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a assinatura dos 27 Estados do Brasil, para que a participação efetiva e o envolvimento dos entes subnacionais sejam reconhecidos nos resultados das negociações multilaterais da COP30. O grupo quer a materialização desse reconhecimento nos textos finais da Conferência.

Helder mencionou, especificamente, as responsabilidades dos Estados e dos governos locais na implementação das agendas de resiliência, de adaptação e de outras soluções sustentáveis para cumprir as metas climáticas do Brasil. Em Belém desde 10h50 da manhã, Lula teve um encontro com o setor produtivo e entes subnacionais.

Participaram, pelo lado da administração pública, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o ministro das Cidades, Jader Filho, o governador Helder Barbalho, o presidente da COP30, Embaixador André Aranha Corrêa do Lago.

O governador do Pará também disse, após o encontro, que o embaixador Corrêa do Lago sinalizou para os ajustes finais nos textos da negociação. "Há uma expectativa muito otimista de que até sexta-feira, 21, no final do dia, nós possamos ter um encerramento oficial do evento com resultados efetivos sob o aspecto da redação final do documento", pontuou.

O chefe do Executivo paraense também reforçou que o presidente Lula continuará "dialogando para conseguir novos anúncios de parcerias de financiamento", em referência ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Helder falou, inclusive, que a Alemanha poderá anunciar o valor antes do fim da COP30 em Belém, previsto para 21 de novembro.

"Ele (Lula) sinalizou que, até o final da COP, devem fazer novos anúncios, que estão em fase de concretude, inclusive com a Alemanha. E um outro ponto é de que ele vai à África e lá deve continuar este trabalho, esta tratativa para arregimentar mais investimentos e adesões para a agenda que o Brasil está propondo", afirmou o governador do Pará.

Sobre as negociações da COP30 em si, há perspectiva de que os delegados tenham uma nova reunião, a partir das 19h desta quarta-feira, 19, para avançar nas discussões. A discussão do momento é um "mapa do caminho" para o afastamento gradual no uso de combustíveis fósseis.

Palavras-chave

COP30/BELÉM/HELDER BARBALHO/CARTA/LULA
