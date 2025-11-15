Capa Jornal Amazônia
Agam Rinjani, guia que liderou resgate de brasileira na Indonésia, conversa com O Liberal na COP 30

O alpinista está em Belém do Pará e participa da Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU)

Lívia Ximenes
fonte

Agam Rinjani em entrevista para O Liberal (Isabelle Ferreira / O Liberal)

O guia e alpinista Agam Rinjani, que liderou o resgate do corpo da brasileira Juliana Marins em um vulcão na Indonésia, está em Belém do Pará para a 30ª Conferência das Partes (COP 30), programação sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse sábado (15), Agam conversou com O Liberal e revelou o que pensa sobre o evento na capital paraense, e mostrou carinho com o povo brasileiro.

Ele acredita que a realização da COP em Belém é boa para as atividades de todos os países e vai aproveitar o evento para pegar inspirações para um programa na Indonésia. Agam segue para a Floresta Amazônica neste domingo (16), onde grava um material com a Netflix. Sobre os brasileiros, ele conta que recebeu pedidos para fotos desde que entrou no avião e que o sorriso de todos é semelhante ao dos indonésios.

Agam é conhecido na Indonésia por atividades extremas. Ele se voluntariou para o resgate de Juliana e desceu mais de 600 metros na trilha para concluir a ação. Devido à experiência prévia, Agam se tornou o líder da operação.

.
