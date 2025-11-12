After da COP30? Pavilhão da Suécia promove karaokê com música da Banda Calypso; vídeo

Um momento de descontração marcou o fim do terceiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém. Na noite desta quarta-feira (12/11), o pavilhão da Suécia, localizado na Blue Zone, promoveu um karaokê entre os presentes.

Vídeos mostram brasileiros e estrangeiros cantando músicas diversas, incluindo “Temporal”, sucesso da Banda Calypso. O público aparece animado, cantando e dançando durante a atividade, que foi organizada pela delegação sueca.

De acordo com os organizadores, o evento é chamado de “karaokê climático” e acontecerá novamente no dia 18 de novembro. Nesta quarta-feira (12/11), o pavilhão também realizou um coquetel sueco com o objetivo de integração entre as delegações.

A Zona Azul é a área oficial das negociações climáticas da COP 30, sob coordenação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), e tem acesso restrito a participantes credenciados.