COP 30

After da COP30? Pavilhão da Suécia promove karaokê com música da Banda Calypso; vídeo

Atividade fez parte da programação oficial do espaço nórdico na Blue Zone, em Belém, e animou os presentes

Hannah Franco
fonte

COP 30 em Belém tem karaokê da Suécia com música da Banda Calypso (Reprodução)

Um momento de descontração marcou o fim do terceiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém. Na noite desta quarta-feira (12/11), o pavilhão da Suécia, localizado na Blue Zone, promoveu um karaokê entre os presentes.

Vídeos mostram brasileiros e estrangeiros cantando músicas diversas, incluindo “Temporal”, sucesso da Banda Calypso. O público aparece animado, cantando e dançando durante a atividade, que foi organizada pela delegação sueca.

De acordo com os organizadores, o evento é chamado de “karaokê climático” e acontecerá novamente no dia 18 de novembro. Nesta quarta-feira (12/11), o pavilhão também realizou um coquetel sueco com o objetivo de integração entre as delegações.

A Zona Azul é a área oficial das negociações climáticas da COP 30, sob coordenação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), e tem acesso restrito a participantes credenciados.

Palavras-chave

cop 30

banda calypso

blue zone

Suécia
COP 30
