Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

A arte dos mestres ribeirinhos em exposição e lançamento na COP 30

Instituto Letras que Flutuam apresenta livro que marca o centenário da tradição gráfica amazônica

O Liberal
fonte

A nova edição do livro Letras que Flutuam tem tiragem de dois mil exemplares (Divulgação)

Voltado para a cultura ribeirinha, o Instituto Letras que Flutuam apresenta, neste período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), diversos eventos na Green Zone. Com presença em múltiplas frentes, estarão disponíveis a coleção de produtos inspirados na tipografia ribeirinha, o relançamento do livro Letras que Flutuam e a exibição do documentário Marajó das Letras.

Além da Green Zone, a partir do dia 10 de novembro, o Canto do Letras, na Prana Tropical, também estará com demandas do instituto.

No Canto do Letras, estará exposta e à venda uma coleção de produtos inspirados na tipografia ribeirinha. Já na Green Zone, dentro da programação oficial da conferência mundial, haverá painéis, o relançamento do livro Letras que Flutuam e a exibição do documentário Marajó das Letras.

A obra tem como referência os barcos que cruzam os rios da Amazônia. Eles carregam não só mercadorias e pessoas, mas também uma forma de escrita que se tornou símbolo visual da região: as letras pintadas à mão por mestres abridores. Essa arte é o ponto de partida do livro Letras que Flutuam, que reúne mais de 20 anos de pesquisa sobre essa arte gráfica amazônica e que agora ganha uma edição comemorativa em 2025, no centenário dessa tradição.

VEJA MAIS

image Dua Lipa ganha livro 'A Hora da Estrela', de Clarice Lispector, de fã brasileira
A fã levou pata o show um cartaz com a frase "Troco um livro por uma selfie"

image Lançamento de livro da Editora da UFPA aborda desafios da preservação do patrimônio e dos museus
O evento, que será realizado no Convento dos Mercedários UFPA, reúne especialistas e reflete sobre a preservação do patrimônio histórico de Belém em tempos de transformação urbana

image Nilse Pinheiro lança livro 'A Chave do Sucesso' neste domingo em São Paulo
A obra reúne experiências de educadores, treinadores, palestrantes que venceram barreiras e alcançaram seus sonhos.

“O livro não é apenas sobre técnica,é memória viva”, afirma Fernanda Martins, presidente do Instituto. “Muitos dos mestres que entrevistamos já faleceram, alguns durante a pandemia. Essa obra garante que suas vozes, seus saberes e sua arte não desapareçam.”

A nova edição, patrocinada pela Caixa e pelo Sebrae, teve tiragem de dois mil exemplares. Parte foi destinada a bibliotecas públicas e comunitárias, e mil cópias ficaram com o Instituto, cuja venda durante a COP30 ajuda a financiar suas ações culturais e de preservação da arte dos abridores.

Na Green Zone, o Instituto marca presença no estande da Taberna Amazônica e no Brasil Bio Market. Nos dois, estarão disponíveis o livro Letras que Flutuam; na Casa Pará, com o relançamento da obra, a exibição do documentário Marajó das Letras e uma demonstração ao vivo da arte de abrir letras; já no espaço Sebrae, no dia 15 de novembro, às 17h, terá um painel sobre cultura e floresta em pé. A atividade discutirá como a valorização da cultura ribeirinha e o reconhecimento dos abridores de letras fortalecem a permanência no território, geram renda e reduzem o êxodo para as grandes cidades.

“A renda da venda dos livros e produtos reverte para o próprio Instituto, fortalecendo as ações de valorização dessa arte e dos mestres que a mantêm viva”, reforça Fernanda. “É um gesto de continuidade. O livro, os objetos e o painel são formas diferentes de garantir que essas letras sigam navegando.”

No Canto do Letras, o Instituto apresenta peças que transformam a tradição em produtos de moda de baixo impacto e alto sentido cultural: camisas, agendas, cadernetas, letras recortadas, placas de madeira de barco reaproveitada com letreiros, letras em miriti e impressos desenvolvidos em parceria com mestres artesãos ribeirinhos do Pará.

 “São produtos que valorizam a cultura tradicional em prol de quem detém o saber, os mestres ribeirinhos. É uma forma de incluí-los no mercado de moda, gerando renda e reconhecimento. Por isso, é fundamental que as pessoas apoiem o projeto e façam esse consumo consciente. O lucro dos produtos fica integralmente com os artesãos, e isso faz uma grande diferença na vida deles”, destaca Fernanda Martins.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Livros

letras que flutuam

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda