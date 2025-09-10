68 países já garantiram presença na COP 30 e outros seguem em tratativas

As discussões em torno dos preços das hospedagens para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), entre 10 e 21 de novembro, em Belém, ameaçaram a participação dos países no encontro global. Até o início deste mês de setembro, segundo a assessoria da COP 30, 68 delegações estão com presença confirmada e hospedagens garantidas para o período das discussões, de um total de 196 países esperados, enquanto outras 46 estão com as articulações em andamento. Em paralelo à ampliação do número de participantes, as obras de preparação para o encontro espalhadas pela cidade também avançam em um ritmo acelerado, com parte delas em mais de 90% de execução.

No mês passado, o secretário extraordinário para a COP, Valter Correia, anunciou a imprensa que apenas 47 das delegações estavam com a fase de hospedagem concluída. Ele reforçou na época que boa parte deles utilizou a plataforma oficial lançada pelo Governo Federal para tabelar os preços e contornar os valores elevados que desestimula países a comparecerem. Agora, há dois meses do encontro, o balanço de presentes cresce e as expectativas com a estrutura ficam menos instáveis com o avanço das obras.

Segundo o balanço de obras da COP 30, divulgado pela assessoria responsável pelo evento, cerca de 17 beneficiadas pelos investimentos federais estão em andamento, com diferentes estágios de execução e em diferentes setores. Alguns dos destaques são: parque linear Docas, reforma do mercado de São Brás e do mercado do Ver-o-Peso. Todos com mais de 90% da execução concluída.

Além da preparação dos espaços onde ocorrerão os debates entre as delegações, as obras focam em setores estratégicos para o fluxo de pessoas no evento, como os terminais hidroviários e o aeroporto, por onde muitos visitantes devem passar. No aeroporto, as intervenções estruturais, que já estariam 95% executadas, incluem a ampliação do terminal, novas áreas de embarque, modernização da pista e melhorias de acessibilidade, além de uma praça de alimentação totalmente renovada.

Ações de macrodrenagem, sistema de grande escala que gerencia grandes volumes de água em áreas amplas, contempla uma rede extensa de canais e bacias de Belém. Os incentivos a obra também se somam a lista de preparação ao encontro climático e se alinha as discussões levantadas em torno do evento. A previsão de entrega desse serviço está prevista para novembro deste ano, mesmo período da COP 30, com a exceção da macrodrenagem na Bacia do Tucunduba, com 83% de execução até o dado mais atualizado, que deve ser parcialmente entregue em novembro.

VEJA MAIS

Obras em execução:

Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - 83%

Parque Linear Docas - 97%

Ampliação da Rua da Marinha - 50%

Reforma do Terminal Portuário de Outeiro - 77%

Hotel Vila Líderes - 74%

Reforma no Aeroporto -95%

Parque Linear da Tamandaré - 92%

Parque Urbano do Igarapé São Joaquim - 25%

Requalificação de ruas e avenidas - 64%

Macrodrenagem dos canais Benguí e Marambaia - 91%

Terminal Hidroviário Internacional de Belém - 76%

Reforma do Mercado de São Brás - 97%

Reforma do Ver-o-Peso - 90%

Terminal Hidroviário da Tamandaré - 64%

Reforma da Base Aérea de Belém - 79%

Distrito de Inovação e Bioeconomia - 64%

Requalificação do Hangar - 90%

Sistema de esgoto do Ver-o-Peso - 89%