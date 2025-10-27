Pelo menos 181 delegações internacionais devem vir a Belém para a COP30; entenda

Pelo menos 181 delegações internacionais devem participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). O número inclui tanto as 162 delegações oficialmente confirmadas pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) quanto outras em fase final de negociação, segundo informações atualizadas pela Secretaria Extraordinária da COP30, do governo federal.

De acordo com informações da Secretaria Extraordinária da COP30, do governo federal, 132 países já confirmaram hospedagem para suas comitivas na capital paraense, enquanto outros 49 ainda estão em negociação. O balanço reflete o avanço do planejamento logístico e da preparação da cidade, que passa por obras de mobilidade urbana, reurbanização e ampliação da rede hoteleira para receber o evento.

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, destacou que, por questões diplomáticas, a lista com os países participantes não será divulgada pelo Brasil neste momento. “Cabe a cada país fazer o anúncio primeiro e ter esse protagonismo. Isso é uma prática diplomática da COP”, explicou. A lista consolidada com todos os países presentes será publicada apenas no primeiro dia da conferência, pela UNFCCC.

A partir do dia 5 de novembro, a COP 30 deve reunir chefes de Estado, diplomatas, cientistas e representantes da sociedade civil de todo o mundo para debater metas de redução de emissões de gases do efeito estufa e estratégias de transição ecológica, em um momento decisivo para as políticas climáticas globais.