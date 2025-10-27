Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Pelo menos 181 delegações internacionais devem vir a Belém para a COP30; entenda

Destas 132 já tem hospedagem confirmadas e 49 seguem em negociações

Gabi Gutierrez
fonte

O Aeroporto Internacional de Belém conta agora com uma rede exclusiva de energia; essa medida reduz riscos de falhas e amplia a disponibilidade de energia no local (Foto: Patricia Lanini/ Divulgação NOA Airports)

Pelo menos 181 delegações internacionais devem participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). O número inclui tanto as 162 delegações oficialmente confirmadas pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) quanto outras em fase final de negociação, segundo informações atualizadas pela Secretaria Extraordinária da COP30, do governo federal.

De acordo com informações da Secretaria Extraordinária da COP30, do governo federal, 132 países já confirmaram hospedagem para suas comitivas na capital paraense, enquanto outros 49 ainda estão em negociação. O balanço reflete o avanço do planejamento logístico e da preparação da cidade, que passa por obras de mobilidade urbana, reurbanização e ampliação da rede hoteleira para receber o evento.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Comando Marajoara é ativado para a COP 30 e mobiliza mais de sete mil militares em Belém]]

[[(standard.Article) Às vésperas da COP 30, preço do almoço no Ver-o-Peso sobe até R$ 25 em um ano]]

[[(standard.Article) Aeroporto de Belém deve dobrar fluxo na COP 30 com 508 mil passageiros e aumento de 57% nos voos]]

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, destacou que, por questões diplomáticas, a lista com os países participantes não será divulgada pelo Brasil neste momento. “Cabe a cada país fazer o anúncio primeiro e ter esse protagonismo. Isso é uma prática diplomática da COP”, explicou. A lista consolidada com todos os países presentes será publicada apenas no primeiro dia da conferência, pela UNFCCC.

A partir do dia 5 de novembro, a COP 30 deve reunir chefes de Estado, diplomatas, cientistas e representantes da sociedade civil de todo o mundo para debater metas de redução de emissões de gases do efeito estufa e estratégias de transição ecológica, em um momento decisivo para as políticas climáticas globais.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda