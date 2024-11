Sede da Cop 29 investiu em mobilidade urbana para o encontro climático

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 29), chega ao seu 8º dia de duração, em Baku, no Azerbaijão. O país sede investiu em estratégias para melhoria da mobilidade urbana durante a conferência e teve um desempenho elogiado. O isolamento de algumas ruas, a criação de faixas exclusivas e uma rota planejada com outros setores, são exemplos das mudanças adotadas. Representantes do estado presentes no encontro comentam a expectativa com a preparação de Belém, que recebe a próxima edição da conferência, em novembro de 2025.

Entre os nomes presentes, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), Adriano Falconeri, fala sobre a preparação de Belém no segmento que ele descreve como “uma questão básica”. “Observamos a questão da mobilidade fluindo com excelência, então é uma questão que nós temos com o estado do Pará”, explica.

O sistema de mobilidade implementado pelo país sede utiliza ônibus elétricos e conta com voluntários orientando os visitantes. Nesse modelo, os anfitriões apostam em integrar as rotas dos ônibus com o setor de hotelaria, facilitando o deslocamento dos participantes. Há também faixas exclusivas, algumas linhas de ônibus funcionando 24h no trajeto entre o estádio da capital, onde ocorre o encontro climático e a estação de metrô mais próxima.

A empresária paraense Daiany da Silva, que vive há três anos em Baku, se mostrou surpresa com o desempenho no trânsito. “Eu acho que eles foram bem rápidos até nessa parte de construção, de preparar toda essa estrutura para receber a Cop”, afirma.