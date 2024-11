‘Chega de gás: financie energias renováveis agora’: COP 29 tem protesto contra o uso do combustível

Um grupo de pessoas de vários países protestaram contra o uso de gás como combustível próximo ao hall de entrada da COP 29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em Baku, capital do Azerbaijão. O protesto ocorreu na manhã desta sexta (15/11).

Protesto pediu o fim do financiamento do gás como energia. (Imagens | TV Liberal)

Os manifestantes seguravam cartazes com apelo contra o financiamento do gás como fonte de energia e combustível. “Poluição por gás não é progresso”, “Não abasteça a Ásia”, “Chega de gás: financie energias renováveis agora”, “O gás é uma economia ruim”, “Não ao gás como combustível de transição” e “Não abasteça o sul” eram as mensagens escritas do protesto.

VEJA MAIS

“As últimas três COPs em países que não puderam ter manifestações da sociedade civil fora do ambiente da convenção-quadro”, afirmou a paraense Caroline Rocha. Ela é diretora do LACLIMA, primeira organização de advogados de mudanças climáticas na América Latina, e cofundadora da Rede Amazônidas pelo Clima, rede de profissionais dos estados da Amazônia.

Caroline Rocha durante a COP 29. (Imagens | TV Liberal)

Para ela, Belém vai “sentir uma grande pressão da sociedade civil nas ruas” durante a COP 30 em 2025 para que os interesses dos países emergentes e subdesenvolvidos sejam aplicados. Um segundo motivo para a pressão é o fato de a próxima conferência ocorrer no Brasil, onde manifestações são permitidas.