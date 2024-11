Baku, no Azerbaijão: veja imagens de onde é realizada a COP 29

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29) começa nesta segunda-feira (11) e segue até o próximo dia 22 deste mês, em Baku, capital do Azerbaijão. A expectativa é que os países participantes da COP 29 fechem um acordo global sobre os pacotes de financiamento para frear a crise climática. Por isso, essa conferência está sendo chamada de “COP das finanças”.

VEJA MAIS:

A jornalista Fábia Sepêda, da TV Liberal, entrevistou a especialista em política climática, Stela Herschmann, que explica: "Isso é um dinheiro que deve sair do bolso dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. O novo normal que a gente já está vivendo", diz a especialista. A especialista completa que todo mundo está de olho no que que o Brasil vai prometer de meta climática, como vai fazer isso e como vai liderar os processos daqui até a COP 30.

Cop 29 no Azerbaijão Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal Reprodução | TV Liberal

Vahida Jabrayilova, guia de turismo do Azerbaijão, explica que a hospitalidade é a primeira característica marcante do povo. "Porque o Azerbaijão realmente tem uma enorme e rica cultura", diz. O Azerbaijão foi escolhido na rotatividade entre os grupos das Nações Unidas e vem representando o leste europeu, mas foi uma decisão envolta em polêmicas, já que o país é um dos maiores exploradores de petróleo e gás natural do mundo, de onde vem a riqueza da região.

O Azerbaijão também é alvo de denúncias por perseguição e prisão de defensores dos direitos humanos e de jornalistas. Há anos o governo tem um único partido no poder. Uma nação jovem, com uma história milenar. Assim é conhecido o Azerbaijão.

O país localizado à beira do mar Cáspio, onde a Europa encontra a Ásia, já foi um território dominado por alguns dos maiores impérios do mundo: do romano ao persa e do otomano ao russo. No século passado, era parte da União Soviética. Até que em 1991, declarou independência.

Hoje são 10 milhões e 300 mil habitantes, a maioria nativos, chamados azeris. Boa parte da população é muçulmana, mas apesar da religião islâmica muito presente, as tradições se misturam com a herança soviética e influência europeia. O governo atual preza pelo estado laico, por isso, diferente de países islâmicos, não tem restrição ao consumo de bebidas alcoólicas e nem exigências relacionadas a vestimentas e comportamentos. A capital é Baku, onde estou agora./ local que mistura tradição e modernidade.

As Flame Towers, ou “Torres de Fogo” representam a memória de quando o país cultuava o fogo. São três arranha-céus de luxo, no alto de uma montanha: um hotel, um prédio de apartamentos e outro de escritórios. O cenário contrasta com as antigas muralhas medievais, muito bem preservadas até hoje. A cidade murada onde ainda vivem habitantes nativos, é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Mas um dos maiores orgulhos do país é a confecção de tapetes, há um museu em formato de tapete, dedicado a essa tradição.