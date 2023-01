Sespa lança seleção para pesquisador de registro de câncer no Ophir Loyola

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está com processo seletivo aberto de bolsistas de pesquisas para atuação no Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) na Coordenação Estadual de Atenção Oncológica (CEAO), da Sespa, e no Registro Hospitalar de Câncer (RHC), no Hospital Ophir Loyola.

A seleção, organizada pela CEAO, em conjunto com a Coordenação Estadual de Educação em Saúde (CESA), pretende preencher seis vagas existentes e formar cadastro de reserva de bolsistas para atender as demandas do RCBP e RHC/HOL.

As vagas são destinadas para estudantes regularmente matriculados no curso de graduação em Enfermagem, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), entre o 3º e 6º semestres (no momento da inscrição). As inscrições devem ser feitas neste site. O candidato deverá preencher formulário de inscrição e anexar a documentação exigida no edital.

A coordenadora estadual de Atenção Oncológica, Patrícia Martins, afirma que os casos de câncer diagnosticados e tratados devem ser notificados e acompanhados por meio de sistemas de informações em saúde. “O objetivo é analisar esses dados e transformá-los em informações úteis para que possam subsidiar as políticas públicas de saúde e, com isso, atender as demandas da população”, ressalta.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)