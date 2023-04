Seap recebe documentação dos policiais penais nomeados que serão empossados em 3 de maio

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebe até o dia 02 de maio, a documentação física para investidura no cargo de 700 policiais penais aprovados no concurso C-208, cuja nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no último dia 19 de abril.

Os documentos podem ser entregues na sede da Escola de Administração Penitenciária (EAP) até o dia 02 de maio. A cerimônia de posse será no dia 03 de maio, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Essa é a segunda nomeação de candidatos aprovados no certame realizado pela Seap. A última etapa de nomeação está prevista para o mês de junho, quando os demais aprovados tomarão posse como novos servidores da secretaria.

A coordenadora de Recursos Humanos da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), Thainan Azevedo, explicou que a entrega dos documentos físicos ocorre após a entrega da documentação digital e a escolha do local de lotação. Nesse mesmo período, os nomeados passam pela perícia médica com data estabelecida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Thainan informou que são 10 servidores envolvidos no recebimento da documentação, que inicia às 8h e segue até às 18h, com os portões da EAP fechando às 17h. “Eles já fizeram a entrega da documentação digitalizada e as escolhas das lotações e no dia 03 receberão o Termo de Posse e o Ofício de Apresentação nas unidades”, informou a coordenadora.