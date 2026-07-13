Saiba mais sobre o concurso do TRT-8, que teve banca definida nesta segunda-feira

Mais um trâmite necessário para o novo Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) avançou nesta segunda-feira (13/7), aumentando as expectativas de candidatos. O Tribunal formalizou, nesta manhã, a definição da banca organizadora do certame. Será a Fundação Carlos Chagas (FCC), conforme anunciado pela desembargadora presidente Sulamir Palmeira Monassa de Almeida.

De acordo com o TRT-8, que abrange os estados do Pará e Amapá, ao todo, cinco instituições apresentaram propostas para organizar o concurso. Além da Fundação Carlos Chagas, as bancas que participaram da concorrência foram Cebraspe, Cesgranrio, Instituto AOCP e Fundação Getúlio Vargas.

Veja mais

A próxima etapa no processo de organização do concurso é a assinatura do contrato com a banca organizadora. O Tribunal explica que este é um passo essencial antes da publicação do edital e da abertura das inscrições para os candidatos.

Edição anterior do concurso TRT-8

O último concurso do TRT-8 ocorreu em novembro de 2022. Naquela edição, foram ofertadas cinco vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Os cargos disponíveis eram de Técnico e Analista, para níveis médio e superior, respectivamente. Os salários iniciais variavam de R$ 7.591,37 a R$ 12.455,30. O Cebraspe foi a banca organizadora daquele certame.

O concurso anterior atraiu 32.529 candidatos, que foram submetidos a provas objetivas e discursivas. A alta demanda reforça o interesse nos cargos oferecidos pelo órgão.

Cargos vagos justificam novo certame

De acordo com dados disponíveis no site do TRT-8, na área de "Quantitativos de Cargos e Funções", até abril deste ano, o Tribunal registrava um total de 102 cargos vagos em seu quadro de pessoal. Essa alta demanda por novos servidores justifica a realização do novo certame.