Pará terá 103 vagas no CNU 2 e provas em 18 municípios
Mais de 35 mil inscritos disputarão vagas em diferentes órgãos federais; provas serão aplicadas em cidades como Belém, Marabá e Santarém.
No Pará, o concurso conta com 103 vagas distribuídas entre diferentes órgãos federais e reúne mais de 35,9 mil inscritos. As provas serão aplicadas em 17 municípios.
Confira a lista dos municípios:
- Belém,
- Ananindeua,
- Marabá,
- Santarém,
- Parauapebas,
- Altamira,
- Redenção,
- Itaituba,
- Bragança,
- Breves,
- Cametá,
- Monte Alegre,
- Oriximiná,
- Paragominas,
- São Félix do Xingu,
- Santana do Araguaia e
- Tucuruí
Cada cidade terá múltiplos locais de prova para facilitar o acesso dos candidatos. O CNU 2 prevê ainda prova discursiva em 8 de outubro, divulgação das notas preliminares no mesmo dia e resultado final em 21 de novembro. As convocações para posse e cursos de formação devem começar em janeiro de 2026.
