Pará terá 103 vagas no CNU 2 e provas em 18 municípios

No Pará, o concurso conta com 103 vagas distribuídas entre diferentes órgãos federais e reúne mais de 35,9 mil inscritos. As provas serão aplicadas em 17 municípios.

Confira a lista dos municípios:

Belém, Ananindeua, Marabá, Santarém, Parauapebas, Altamira, Redenção, Itaituba, Bragança, Breves, Cametá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Tucuruí

Cada cidade terá múltiplos locais de prova para facilitar o acesso dos candidatos. O CNU 2 prevê ainda prova discursiva em 8 de outubro, divulgação das notas preliminares no mesmo dia e resultado final em 21 de novembro. As convocações para posse e cursos de formação devem começar em janeiro de 2026.