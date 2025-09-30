Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Pará terá 103 vagas no CNU 2 e provas em 18 municípios

Mais de 35 mil inscritos disputarão vagas em diferentes órgãos federais; provas serão aplicadas em cidades como Belém, Marabá e Santarém.

Gabi Gutierrez

No Pará, o concurso conta com 103 vagas distribuídas entre diferentes órgãos federais e reúne mais de 35,9 mil inscritos. As provas serão aplicadas em 17 municípios.

Confira a lista dos municípios: 

  1. Belém,
  2. Ananindeua,
  3. Marabá,
  4. Santarém,
  5. Parauapebas,
  6. Altamira,
  7. Redenção,
  8. Itaituba,
  9. Bragança,
  10. Breves,
  11. Cametá,
  12. Monte Alegre,
  13. Oriximiná,
  14. Paragominas,
  15. São Félix do Xingu,
  16. Santana do Araguaia e
  17. Tucuruí

Cada cidade terá múltiplos locais de prova para facilitar o acesso dos candidatos. O CNU 2 prevê ainda prova discursiva em 8 de outubro, divulgação das notas preliminares no mesmo dia e resultado final em 21 de novembro. As convocações para posse e cursos de formação devem começar em janeiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

vagas de emprego

Imprensa Oficial do Pará seleciona trabalhadores para funções temporárias; inscrições gratuitas

Interessados podem se inscrever no PSS do órgão até quinta-feira (02.10)

29.09.25 12h37

Oportunidade

Prefeito anuncia novo concurso com 60 vagas para auditor fiscal em Belém

Anúncio foi feito na tarde esta sexta-fera (26), através das suas redes sociais

26.09.25 18h11

Oportunidade

Concursos com vagas de nível médio ofertam salários de até R$ 19 mil

Oportunidades no Pará ofertam remunerações variadas e diferentes fases de execução

15.09.25 7h15

oportunidade

CPNU 2 terá 1.294 locais de provas em 228 cidades por todo o Brasil

Locais de aplicação das provas estão distribuídos em todas as Unidades da Federação (UFs)

29.09.25 16h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda