Ophir Loyola abre seleção para médico na especialidade de cirurgia plástica

O Hospital Ophir Loyola (HOL) está com vagas abertas para o cargo de médico. Os profissionais serão admitidos por meio de processo seletivo. As inscrições devem ser feitas de 15 a 16 de fevereiro de 2024, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), de forma gratuita. No ato da inscrição, o candidato deverá fazer o envio da documentação exigida no edital, com os arquivos em anexo.

VEJA O EDITAL COMPLETO

A realização do PSS será de responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo Simplificado do HOL, e compreenderá as seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista, exigível apenas aos candidatos classificados conforme o dobro do número de vagas ofertadas e aprovados na etapa de avaliação curricular a partir da ordem decrescente da pontuação obtida.

A contratação será em regime temporário, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, se houver necessidade de manutenção da contratação temporária para atender o interesse do HOL.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade do HOL. São ofertadas duas vagas para a especialidade de cirurgião plástico, com remuneração de R$ 2.053,54, mais acréscimo de 80% de gratificação de escolaridade e outras vantagens. Entre requisitos estabelecidos no edital estão o diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação e registro no Conselho Regional de Medicina.