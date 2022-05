Marinha divulga três editais de concursos; confira quais são as vagas

A Marinha do Brasil lançou três novos editais para concursos que somam 41 vagas para cargos de técnico do corpo auxiliar da Marinha, capelães navais e engenheiros. As inscrições para os concursos estarão abertas a partir de 4 de julho deste ano, com taxa no valor de R$ 140.

O edital para as vagas de técnico disponibiliza vagas para as áreas de biblioteconomia; comunicação social; direito; educação física; estatística; informática, para as especialidades de banco de dados, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI e segurança da informação; meteorologia; pedagogia; psicologia; e segurança do tráfego aquaviário.

Já o edital para engenheiros dispõe de vagas para as funções de engenharia aeronáutica; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica; engenharia eletrônica; engenharia mecânica; engenharia naval; engenharia nuclear; e engenharia química.

Durante o curso de formação, os aprovados devem receber remuneração de R$ 9.070,60. Os candidatos serão submetidos a prova escrita, discursiva, redação, tradução de texto, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos, prova de títulos e procedimentos de heteroidentificação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)