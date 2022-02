Instituições de ensino inscrevem para concursos com vagas em diversas áreas

No Pará, duas instituições federais de ensino estão com inscrições abertas para concursos que somam 35 vagas para diversas áreas e níveis de formação. As inscrições para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) para técnico-administrativos em educação foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 1° de março, pelo site www.idecan.org.br. Para ter a inscrição validada, os participantes devem pagar uma taxa no valor de R$ 80 para concorrer aos cargos de níveis médio e técnico e de R$ 100 para os de nível superior.

As chances são para candidatos com os níveis médio, técnico e superior de escolaridade, para atuação em quaisquer campi da instituição. Além disso, das 27 vagas ofertadas, cinco são reservadas para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. O certame oferece remuneração que varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 458 e auxílio pré-escolar, estipulado em R$ 321 para dependentes com idade inferior a seis anos.

Quais as vagas

As oportunidades no Instituto são para assistente em administração (19), que exige ensino médio completo e experiência na função; técnico em tecnologia da informação (5), destinado para candidatos com ensino médio profissionalizante na área, técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais, em suporte e manutenção de redes de computadores ou com curso técnico em informática; contador (2), com curso superior em ciências contábeis e registro no conselho; e médico (1), com formação superior e registro no conselho.

Provas

As provas do concurso serão de caráter objetivo, com 90 questões distribuídas entre língua portuguesa, legislação específica e conhecimentos específicos do cargo. Para os cargos que exigem graduação, será realizada também uma prova de títulos. A aplicação acontecerá nas cidades de Belém, Marabá e Santarém em nova data que será divulgada pelo IDECAN. Anteriormente, a previsão era dia 13 de março, mas devido a prorrogação das inscrições, a data será alterada. Os gabaritos preliminares serão disponibilizados no site do IDECAN logo após a aplicação das provas.

Ufpa

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também seleciona profissionais que desejam integrar o corpo docente da instituição. Por meio de três editais, a UFPA oferta oito vagas para lotação nos campi de Belém e do interior. As inscrições para todas as áreas devem ser feitas pelo site www.ceps.ufpa.br, com taxa no valor de R$ 180, com atenção para o prazo estabelecido em cada edital.

Com inscrições até hoje, os editais n° 317/2021 e 318/2021 ofertam sete vagas para a função de professor adjunto. As chances são para o Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), para a área de estatística não-paramétrica (1); Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), para fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social (1); Instituto de Tecnologia (Itec), para fenômenos de transporte (1) e ciências básicas em engenharia civil, com ênfase em mecânica dos solos, mecânica das rochas, geologia de engenharia e fundações (1); campus de Ananindeua, para a área de geografia humana (1); campus do Marajó, em Breves, para linguística e língua portuguesa (1), e, em Soure, para ensino de ciências e biologia (1);

Para as oportunidades, os candidatos precisam ter graduação na área de atuação e título de doutor. O salário é de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 458, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As provas para os dois editais estão previstas para o período de 21 e 31 de março deste ano. Os certames serão compostos por prova escrita, com leitura coletiva; prova didática; memorial; e julgamento de títulos.

Para o preenchimento temporário, a Universidade divulgou o edital n° 43/2022, que oferta uma vaga para o cargo de professor visitante para o Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), para a disciplina de análise, álgebra ou geometria. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscrever até o dia 15 de março, e também possuir graduação em matemática, título de doutor, no mínimo há dois anos, em matemática, entre outros requisitos.

O candidato aprovado será contratado e receberá o salário correspondente a categoria em que se enquadre: professor visitante sênior, visitante pleno ou visitante júnior equivalente à do professor do magistério superior, titular ou associado ou adjunto. A remuneração é de R$ 20,530,01 para titular, R$ 16.591,91 para associado e R$ 11.800,12 para adjunto, além do acréscimo de R$ 458, referente ao auxílio-alimentação. A seleção será por meio da análise do curriculum vitae, com pontuação para a formação acadêmica, produção científica, artística, técnica e cultural; dos últimos 5 anos, atividades didáticas e atividades técnico-profissionais e administrativas. A previsão é que a avaliação ocorra entre os dias 29 e 31 de março. As datas, os locais de prova e o calendário completo para todas as seleções serão divulgados no site do Ceps.

Os docentes selecionados deverão desenvolver atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão, nos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão; participar do Programa de Formação Inicial no Serviço Público, ofertado pela UFPA; orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Pós-Graduação; participar e desenvolver Projetos de Pesquisa e Extensão, no âmbito da Unidade ou Subunidade; integrar-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da Unidade ou Subunidade Acadêmica; Produzir material didático de ensino em sua área de atuação.

Serviço:

Concurso para técnico-administrativos IFPA

Inscrições: até 1/03/22, pelo site www.idecan.org.br

Taxa: R$ 80 (médio e técnico) e R$ 100 (superior)

Salário: entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Vagas: 27

Concurso UFPA editais n° 317/2021 e 318/2021

Inscrições: até 21/02/22, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18

Vagas: 7

Seleção UFPA edital n° 43/2022

Inscrições: até 15/03/22, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 11.800,12 a R$ 20,530,01

Vagas: 1