Inscrições para o concurso do Hospital Ophir Loyola com 121 vagas terminam hoje

Terminam nesta sexta-feira (03) as inscrições para o concurso público do Hospital Ophir Loyola (HOL) com oferta de 121 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior.

Os candidatos podem se inscrever pelo site do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap), banca organizadora do certame. Para confirmar a inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 52, para os que optarem pelos cargos de nível médio, e R$ 63, para os que escolherem concorrer a uma vaga para cargos de nível superior.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda e pessoas com deficiência podem solicitar a isenção do pagamento das taxas de inscrição.

VAGAS

Nível médio

Das vagas ofertadas, 112 são de nível médio, para o cargo de técnico de enfermagem, sendo 106 vagas para ampla concorrência e 6 reservadas a pessoas com deficiência. Para o posto, o salário oferecido é de R$ 1.215,50, acrescido de outras vantagens legais.

Nível superior

Para os candidatos com nível superior são ofertadas nove vagas para os cargos de médico, com especialidade em clínica médica (1); farmacêutico (2); biomédico (3); técnico em administração e finanças, formado em pedagogia (1); técnico em gestão de infraestrutura, com formação em engenharia civil (1); e engenheiro de segurança do trabalho (1).

A remuneração para esses cargos é de R$ 3.696,38, composta de vencimento base, mais gratificação de escolaridade, acrescida de outras vantagens legais.

Etapas

O concurso terá duas etapas, sendo a aplicação de prova objetiva e discursiva para todos os cargos de níveis médio e superior. E a segunda é destinada apenas para candidatos com nível superior com a avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Belém, com data prevista para o dia 2 de abril, conforme o cronograma do edital.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).