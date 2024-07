Inscrições para concurso do TSE Unificado terminam nesta quinta-feira (18); veja vagas no Pará

As inscrições para o concurso público do TSE Unificado terminam nesta quinta-feira (18/07). São 412 vagas no total para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário com salários que variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

No Pará, estão sendo ofertadas quatro vagas de contratação imediata,sendo duas de analista judiciário e duas de técnico judiciário para agentes da polícia judicial. Além disso, o tribunal vai criar um cadastro reserva nesses dois cargos e ainda na área de contabilidade (analista judiciário) e programação de sistema (técnico judiciário).

CONFIRA O EDITAL DE ABERTURA AQUI

CONFIRA O EDITAL RETIFICADO COMPLETO AQUI

A inscrição deve ser feita pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Será cobrada uma taxa de R$ 130,00 para os candidatos ao cargo de analista judiciário e de R$ 85 para técnico judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou a data de aplicação das provas do dia 22 de setembro para o dia 8 de dezembro. Segundo o tribunal, a mudança dará mais segurança e prazo para os candidatos se prepararem.

Vagas

Em todo o país as vagas para o cargo de analista judiciário são para as seguintes áreas: Administrativa, Contabilidade, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina (Clínica Médica), Medicina (Psiquiatria), Medicina do Trabalho, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e tecnologia da Informação.

Já para técnico judiciário, cargo no qual é exigido diploma de nível superior em qualquer área de formação, as oportunidades são para a área administrativa. Conforme o edital, do total de vagas ofertadas, 20% serão reservadas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Provas

As provas objetivas para todos os cargos e discursiva para o cargo de analista judiciário serão aplicadas no dia 8 de dezembro. O cronograma do concurso está no edital retificado.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)