Inscrições para concurso do Museu Emílio Goeldi vão até sexta; salários chegam a R$ 15,6 mil

As inscrições para o concurso público do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), estão abertas até esta sexta-feira (10). No total, há dois editais que vão preencher 29 vagas na capital paraense, com salários de até R$ 15,6 mil. O certame está sob responsabilidade do Centro de Processos Seletivos (Ceps) da Universidade Federal do Pará (UFPA), que organiza e executa todas as etapas.

O edital de número 1/2024 oferece 19 oportunidades para o cargo de pesquisador adjunto I, que requer nível superior de escolaridade, sendo que quatro dessas vagas são para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência (PcD). Já o edital nº 2/2024 disponibiliza 10 vagas para tecnologista pleno I, também para profissionais de nível superior. Há reserva de duas vagas para os candidatos negros e uma para PcD, conforme as regras de cotas.

As remunerações iniciais para os cargos não foram informadas, mas, segundo o quadro de servidores da administração federal, os novos servidores deverão ter salário-base entre R$ 7,6 mil e R$ 8,6 mil. Porém, há acréscimo de gratificações: R$ 2,5 mil por desempenho, R$ 1,6 mil por titulação em especialização, R$ 3,2 mil por titulação em mestrado e R$ 7 mil por titulação em doutorado. Também é pago auxílio-alimentação de R$ 1 mil, além de auxílio-saúde e auxílio-educação para filhos.

Os interessados devem fazer as inscrições, até sexta-feira (10), pelo site do Ceps, com pagamento de taxa até o dia 15 de janeiro, no valor de R$ 180. As etapas de classificação consistem em prova escrita discursiva, defesa de memorial e plano de atuação profissional e julgamento de títulos. As Provas do concurso serão realizadas em Belém, provavelmente no dia 8 de fevereiro.