Inscrições para concurso da Prefeitura de Moju com 801 vagas encerram nesta semana

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Moju, no nordeste paraense, terminam nesta semana. Estão sendo ofertas 801 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (29) através do site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa varia entre R$ 18,35 e R$ 30,12, conforme a escolaridade do cargo desejado.

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

Agente de vigilância escolar (30);

auxiliar de serviços gerais (49);

motorista (30);

vigia (100);

zelador (8);

agente administrativo (80);

agente comunitário de saúde (100);

agente de fiscalização (86);

agente de endemias (20);

auxiliar de consultório dentário (3);

cuidador social (7);

guarda municipal (30);

técnico de enfermagem (7);

técnico em meio ambiente (1);

técnico em radiologia (2);

arquiteto (1);

assistente social (10);

enfermeiro (5);

engenheiro Civil (1);

farmacêutico bioquímico (2);

fonaudiólogo (1);

nutricionista (2);

pediatra (2);

professores das mais diversas disciplinas (215);

psicólogo (5);

veterinário (2); e

terapeuta ocupacional (2).

Os cargos contemplam profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior, que deverão exercer suas atividades com 30 horas semanais de trabalho e remuneração mensal com valores variando de R$1.212 a R$ 4.606,33.