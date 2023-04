Hospital Metropolitano recebe currículos para cargos assistenciais

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, região Metropolitana de Belém, está com vagas abertas para cargos assistenciais. A instituição receberá o currículo dos interessados até o dia 16 de abril. Para se candidatar, o profissional deve enviar o documento atualizado para o e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br.

O processo de seleção será por meio de uma triagem de currículos, conforme os critérios do Setor de Recursos Humanos (RH) da unidade. Os selecionados nesta fase inicial serão contatados para realizar as próximas etapas do processo, que incluem provas e entrevistas.

As oportunidades são para os cargos de coordenador de enfermagem e técnico de hemoterapia. Para o cargo de coordenador de enfermagem, o candidato à vaga deve ser graduado em enfermagem, ter o registro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ativo. Além disso, é desejável que tenha pós-graduação na área e curso de informática avançada.

Já para o cargo de técnico de hemoterapia, o candidato à vaga deve ter ensino médio completo, curso profissionalizante em hemoterapia e informática básica. As candidaturas também podem ser feitas por pessoas com deficiência (PcD).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)