'Enem dos concursos': Belém possui quase quatro vezes mais inscritos que Ananindeua; veja tabela

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (04), o número de inscritos para a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em cada cidade brasileira. No Pará, são quase 120 mil pessoas (118.876) inscritas para o certame que ocorre no próximo dia 5 de maio em 17 municípios do estado.

Belém, a capital paraense, possui a grande maioria dos inscritos, totalizando 57.315, número quase quatro vezes maior que o de Ananindeua, segundo município com mais inscritos (15.439). Santarém, com 7.996 inscritos, Marabá, com 7.136, e Bragança, com 4.539 inscritos, fecham o top cinco dos municípios paraenses com mais inscritos (ver ranking completo abaixo). Os locais de prova dentro dos municípios ainda não foram divulgados.

Ampliação de municípios

A comissão organizadora do tão aguardado "Enem dos Concursos" anunciou também uma ampliação do número de cidades onde ocorrerão as provas, agora totalizando 228 municípios em todo o país.

Essa é a terceira expansão das cidades com provas, conforme anunciado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Inicialmente, o número de municípios destinados à aplicação dos exames era 217, e posteriormente foi aumentado para 220.

Segundo o governo brasileiro, a inclusão das novas cidades foi essencial para atender às necessidades logísticas devido ao grande número de candidatos na região.

O Distrito Federal registra o maior número de inscritos no concurso unificado, com 220 mil participantes, ultrapassando até mesmo cidades mais populosas como Rio de Janeiro e São Paulo.

"Os novos locais de aplicação no Entorno foram selecionados devido ao elevado número de inscritos residentes nessas áreas", explicou Alexandre Retamal, coordenador de logística do CPNU.

No total, mais de 2,1 milhões de pessoas no país se inscreveram no ‘Enem dos concursos’, como o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou conhecido.

Os candidatos terão a oportunidade de concorrer às 6.640 vagas oferecidas em 21 órgãos do governo federal. A Fundação Cesgranrio é a responsável pela organização do processo seletivo.

Cidades paraenses onde as provas serão realizadas, juntamente com o número de candidatos inscritos em cada uma:

Altamira: 4.318 inscritos Ananindeua: 15.439 inscritos Belém: 57.315 inscritos Bragança: 4.539 inscritos Breves: 2.243 inscritos Cametá: 3.233 inscritos Itaituba: 2.147 inscritos Marabá: 7.136 inscritos Monte Alegre: 617 inscritos Oriximiná: 902 inscritos Paragominas: 1.984 inscritos Parauapebas: 4.044 inscritos Redenção: 1.820 inscritos Santana do Araguaia: 547 inscritos Santarém: 7.996 inscritos São Félix do Xingu: 1.023 inscritos Tucuruí: 3.573 inscritos

Número de inscritos por estado

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no ‘Enem dos Concursos’. Os candidatos poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal. A banca responsável pelo processo seletivo é a Fundação Cesgranrio.

O Pará é o sexto estado brasileiro com maior número de inscritos (118.876), ficando atrás de São Paulo (228.452), Rio de Janeiro (223.248), Distrito Federal (220.442), Minas Gerais (172.835) e Bahia (162.701). Veja o ranking completo com estado e número de inscritos abaixo:

São Paulo/228.452 mil Rio de Janeiro/223.248 mil Distrito Federal/220.442 mil Minas Gerais/172.835 mil Bahia/162.701 mil Pará/118.876 mil Pernambuco/103.140 mil Rio Grande do Sul/80.348 mil Maranhão/77.653 mil Paraná/75.736 mil Ceará/72.455 mil Goiás/64.751 mil Amazonas/59.276 mil Mato Grosso/51.845 mil Piauí/50.857 mil Paraíba/43.847 mil Rio Grande do Norte/42.967 mil Santa Catarina/39.176 mil Rondônia/37.428 mil Sergipe/35.291 mil Mato Grosso do Sul/34.449 mil Espirito Santo/32.887 mil Alagoas/30.911 mil Amapá/25.109 mil Tocantins/24.117 mil Roraima/17.882 mil Acre/17.756 mil

Vagas por órgão

FUNAI: 502

INCRA: 742

MAPA: 520

MGI e transversais: 1480

MS: 220

MTE: 900

ANTAQ: 30

MDIC: 110

PREVIC: 40

ANEEL: 40

ANS: 35

IBGE: 895

MJSP: 130

MCTI: 296

MINC: 50

AGU: 400

MEC: 70

MDHC: 40

MPI: 30

MPO: 60

INEP: 50

TOTAL: 6.640