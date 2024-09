Concurso público: veja os 5 editais que oferecem os maiores salários e saiba como se inscrever

Faltam pouco mais de três meses para 2025, e nada melhor do que começar o novo ano com uma mudança na carreira profissional e na vida. Em todo Brasil, cinco concursos públicos nas carreiras militares e educacionais, com provas marcadas ainda para o segundo semestre deste ano, ofertam mais de 380 vagas de contratação imediata. As remunerações iniciais vão de R$ R$1.660 até R$14 mil.

Para quem busca seguir a carreira militar, a Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) publicou edital de concurso público de Nível Superior com 255 vagas de preenchimento imediato para os cargos de investigador, médico legista, perito e delegado. De acordo com o edital, as remunerações iniciais vão de R$5.332,62 a R$14.931,31. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever a partir do dia 21 de outubro até o prazo máximo de 11 de novembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$85 a R$220, a depender do cargo que o participante irá concorrer.

Já para os concurseiros paraenses que estão em busca de oportunidades na área da educação, os editais em aberto ofertam cargos da carreira educacional que envolvem atuação desde escolas primárias até as universidades públicas. Um deles é o concurso do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que disponibiliza 41 vagas de Nível Superior para a função de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Os salários vão de R$4.875,18 a R$10.481,64. No entanto, as inscrições encerram nesta segunda-feira (02). O valor investido para participar do certame é de R$190.

O concurso público da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), em Minas Gerais, também está com inscrições abertas até esta segunda-feira (11), para preenchimento de vagas nas áreas de Técnico em Enfermagem e Técnico em Contabilidade; Biomédico; Farmacêutico; Médico, na área de Ginecologia e Obstetrícia; Técnico em Assuntos Educacionais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com salário mensal que vai de R$2.667,19 a R$7.974,61.

Para participar do certame é necessário ter Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo + Curso Técnico na área. Mas, para as vagas de Biomedicina, Farmácia, Medicina e Técnico em Assuntos Educacionais é necessário a comprovação de curso superior.

Nós preparamos uma lista com os detalhes de cinco concursos públicos em andamento no Brasil. Confira a seguir.

5 concursos em andamento no Brasil

Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG)

Situação: Edital publicado

Cargos: Investigador, Médico Legista, Perito e Delegado

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 255

Remuneração: R$ 5.332,62 a R$ 14.931,31

Inscrições: 21/10 a 19/11

Taxa de inscrição: R$ 85 a R$ 220

Local para inscrição: Site da banca organizadora

Instituto Federal de Mato Groso (IFMT)

Situação: Edital publicado

Cargos: administrador

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 12

Remuneração: R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92

Inscrições: até 09/09

Taxa de inscrição: R$ 140 e R$ 160

Local para inscrição: Site do IFMT

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Situação: Edital publicado

Cargos: administrador

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 68

Remuneração: de R$ 1.660,79 a R$ 2.219,19

Inscrições: até 05/09

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Local para inscrição: Site do Idcap

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

Situação: Edital publicado

Cargos: diversos

Escolaridade: Níveis técnico e superior

Vagas: 6

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: até 02/09

Taxa de inscrição: R$ 67 a R$ 114

Local para inscrição: Site da Unifal

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Situação: Edital publicado

Cargos: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 41

Remuneração: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64

Inscrições: até 02/09

Taxa de inscrição: R$ 190

Local para inscrição: Site do IFSP