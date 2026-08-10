Concurso da Transpetro deve oferecer mais de 4 mil vagas; provas serão aplicadas em Belém

O concurso Transpetro 2026 deve abrir 4.171 vagas, entre oportunidades para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os quatro editais da seleção são esperados para os próximos dias, e candidatos do Pará poderão fazer as provas objetivas em Belém.

Do total de vagas do concurso da Transpetro, 281 serão para contratação imediata e 3.890 para cadastro de reserva. A seleção será dividida em quatro processos seletivos, sendo dois para o quadro de pessoal de mar e dois para o quadro de terra, destinados a profissionais de níveis médio e superior.

Documento publicado no Diário Oficial da União com a convocação para o sorteio público das vagas reservadas apresenta a distribuição inicial das oportunidades por cargos, ênfases e polos de trabalho. O material informa que o resultado do sorteio seria incorporado aos quadros definitivos dos editais.

Concurso Transpetro terá vagas no Norte e Nordeste

Para os candidatos interessados em trabalhar na região, o concurso Transpetro 2026 prevê oportunidades no polo Norte e Nordeste, que abrange vagas que podem interessar aos profissionais do Pará.

No processo seletivo para o quadro de terra de nível médio, a distribuição inicial inclui vagas para as áreas de Dutos e Terminais, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção Elétrica, Manutenção de Instrumentação, Manutenção Mecânica e Química do Petróleo.

Com a formação do cadastro de reserva, o número de oportunidades inicialmente previsto chega a 11 em cada uma das áreas de Dutos e Terminais, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção Elétrica, Manutenção de Instrumentação e Química do Petróleo. Para Manutenção Mecânica, o total é de 16 oportunidades.

Para o nível superior, o polo Norte e Nordeste aparece na distribuição inicial com oportunidades para Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica e Medicina do Trabalho. Considerando as vagas imediatas e o cadastro de reserva, são previstas inicialmente 11 oportunidades para cada uma dessas especialidades.

Concurso da Transpetro terá provas em Belém

Os candidatos paraenses poderão fazer as provas objetivas do concurso Transpetro 2026 em Belém. A previsão é que os exames sejam aplicados em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O candidato poderá escolher a cidade onde fará a prova independentemente do polo de trabalho para o qual se inscreveu. As provas objetivas estão previstas para novembro de 2026.

Editais da Transpetro: quatro processos seletivos

O concurso será dividido em quatro editais. Dois deles serão destinados ao quadro de pessoal de mar, com vagas para suboficiais, guarnição e oficiais, e outros dois serão voltados ao quadro de terra, para profissionais de níveis médio e superior.

Entre os cargos previstos para o nível superior estão Administração, Advocacia, Análise Ambiental, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Jornalismo, Relações Públicas, Contabilidade, Engenharia em diferentes especialidades, Medicina do Trabalho, Psicologia, Química e Serviço Social.

Quando começam as inscrições do concurso Transpetro?

As inscrições para o concurso Transpetro estão previstas para começar ainda em agosto de 2026, por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. As datas definitivas, no entanto, devem ser confirmadas com a publicação dos editais.

O sorteio público para definir a distribuição das vagas reservadas foi realizado no dia 5 de agosto. O procedimento envolveu a alocação de vagas destinadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nos cargos e polos em que a reserva automática não foi suficiente para atingir os percentuais legais.

O documento estabelece reserva de 25% das vagas para candidatos negros, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e, nos casos previstos, 10% para pessoas com deficiência.

Após a validação do resultado, a distribuição das vagas reservadas deve integrar os quadros definitivos dos processos seletivos. Segundo o documento, as inscrições somente teriam início após a incorporação dessas informações aos respectivos editais.

Salário do concurso Transpetro pode chegar a R$ 15 mil

As remunerações iniciais do concurso Transpetro podem chegar a R$ 15.034,81, dependendo do cargo. Os aprovados também deverão ter acesso a benefícios como previdência complementar, plano de saúde e auxílio educacional.

Os interessados no concurso devem acompanhar a publicação dos editais da Transpetro, que trarão as datas de inscrição, os requisitos para cada cargo, o cronograma completo, os valores das taxas e as regras da seleção.

Salários chegam a R$ 15 mil

As remunerações mínimas iniciais podem chegar a R$ 15.034,81, dependendo do cargo. Além do salário, os profissionais contratados deverão contar com benefícios como previdência complementar, plano de saúde e auxílio educacional.

As inscrições estão previstas para começar ainda em agosto, por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. As datas exatas, assim como os requisitos, cargos e critérios de participação, devem ser detalhados nos editais.

Uma das etapas de preparação da seleção já foi concluída. No último dia 5 de agosto, foi realizado o sorteio público para definir a distribuição das vagas reservadas por cotas entre os cargos e polos.