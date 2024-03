Concurso aeronáutica: força aérea abre inscrições para curso preparatório de cadetes do ar

A Aeronáutica está com inscrições abertas para o concurso de admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar, em 2025. Serão ofertadas 130 vagas, distribuídas para candidatos de ambos os sexos, sendo que 104 serão para ampla concorrência e 26 reservadas para candidatos negros.

Os principais critérios para o cargo são a idade mínima de 15 anos e máxima de 18 anos (completados até 31 de dezembro de 2025) e o ensino fundamental completo. Além disso, é necessário ser solteiro e não possuir filhos ou dependentes.

CONFIRA O EDITAL AQUI

As provas da primeira fase estão marcadas para 23 de junho deste ano. Haverá aplicação em 16 cidades, incluindo Belém. Ministrado em Barbacena (MG), na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), o curso tem duração de três anos, em regime de internato, e é equivalente ao ensino médio regular, abrangendo também instruções militares.

Durante o período de estudos, a Aeronáutica concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária, além de remuneração inicial em torno de R$ 1.300. As inscrições devem ser feita até às 9h de 25 de março, pelo site www.fab.mil.br. A taxa de participação custa R$ 80, mas é possível solicitar isenção do pagamento para candidatos membros de família inscrita no Cadastro Único ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.