Com vagas para mulheres de Belém, alistamento militar feminino começa em 1° de janeiro; saiba mais

O alistamento militar feminino - medida pioneira nas Forças Armadas - começa em 1º de janeiro para mulheres que completarem 18 anos em 2025, segundo o Ministério da Defesa. Devem ser ofertadas cerca de 1,5 mil vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. Mulheres que moram em Belém poderão se alistar. Conforme o Plano Geral para o Serviço Militar Inicial Feminino em 2026, a capital paraense é município tributário, ou seja, considerado contribuinte à convocação para o SMIF para o Exército e Aeronáutica.

CONFIRA AQUI O DECRETO, PLANO GERAL E CONVOCAÇÃO E MUNICÍPIOS TRIBUTÁRIOS PARA O SERVIÇO MILITAR FEMININO

Em agosto deste ano, foram publicadas as novas regras que permitiram que mulheres se voluntariem aos 18 anos para as forças armadas. Com isso, o alistamento aos 18 anos deixará de ser restrito aos homens – convocados ou voluntários. Elas poderão ocupar a graduação de soldado (ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha) e terão os mesmos direitos e deveres dos homens.

As candidatas poderão se alistar pela internet ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar, mas, para isso, devem atender alguns critérios, como residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação e completar 18 anos em 2025 (ou seja, ter nascido em 2007).

Para se alistar, as mulheres devem apresentar certidão de nascimento ou prova de naturalização; comprovante de residência; e documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

Além de Belém do Pará, para 2025, serão oferecidas vagas para mulheres que morem em outras 28 cidades brasileiras. São elas: Águas Lindas de Goiás (GO), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP), Valparaíso de Goiás (GO).

O processo de recrutamento terá etapas de alistamento, seleção geral e seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. As candidatas devem passar por entrevista, inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais) e testes físicos. Será possível escolher a Força Armada na qual desejam trabalhar, porém, serão levadas em consideração a aptidão da candidata e disponibilidade de vagas na hora da seleção.

As mulheres serão incorporadas em 2026, entre 2 e 6 de março ou entre 3 e 7 de agosto, e cumprirão 12 meses de serviço militar – que pode ser prorrogado até oito anos.

Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, atuam nas Forças principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística. Esse contingente corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Elas também podem acessar a área combatente através de concursos públicos especificos em estabelecimentos de ensino, entre eles o Colégio Naval (CN), da Marinha, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), da Aeronáutica.