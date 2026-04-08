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Com vagas em Belém, Marinha prorroga inscrições para o Quadro de Médicos

Em todo o país, estão sendo ofertadas 50 vagas para ingresso como Oficiais de carreira nessa área

O Liberal
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Marinha oferece mais de 120 vagas para ingresso como Oficiais de carreira, incluindo o Quadro de Médicos (Foto: Marinha/Divulgação)

Marinha do Brasil (MB) prorrogou as inscrições para o seu Quadro de Médicos. A oportunidade faz parte de um conjunto de seis editais que somam mais de 120 vagas para Oficiais de carreira em diversas áreas. O prazo para se inscrever, que terminaria nesta quarta-feira (8/4), vai até a próxima terça-feira (14/4). Ao todo, o edital para o Quadro de Médicos da MB oferece 50 vagas para ingresso como Oficiais de carreira, inclusive com oportunidades na capital paraense.

Desse total, 30 são para atuação em âmbito nacional. As 20 vagas restantes são destinadas a regiões específicas, sendo oito para o Comando do 4º Distrito Naval (4º DN), em Belém (PA); oito para o Comando do 6º Distrito Naval (6º DN), em Ladário (MS); e quatro para o Comando do 9º Distrito Naval (9º DN), em Manaus (AM). As oportunidades contemplam diversas especialidades dentro da Medicina.

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Conforme informações divulgadas pela Marinha, Médicos que ingressarem na Força poderão atuar desde o atendimento hospitalar até operações em ambientes marítimos e remotos, com acesso a capacitação e possibilidade de especialização.

Detalhes das Vagas e Inscrição para Médicos

As inscrições devem ser realizadas pela página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e deve ser paga até 15 de abril.

Podem concorrer às vagas homens e mulheres que atendam aos seguintes requisitos: ser brasileiro nato; ter menos de 35 anos no dia 30 de junho de 2027; ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso superior relativo à profissão até a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO); e estar registrado no órgão fiscalizador da profissão.

Para as vagas de Âmbito Regional, é necessário possuir, até a data da matrícula do CFO, o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na área em que o candidato se inscreveu no concurso. Esses profissionais ingressarão na MB como especialistas e não terão a realização obrigatória de cursos de pós-graduação lato sensu para obtenção de título de especialista em sua carreira militar.

Outras Oportunidades para Oficiais

A Marinha oferece mais de 120 vagas para ingresso como Oficiais de carreira, incluindo o Quadro de Médicos e outros cinco editais com inscrições abertas também até 14 de abril. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior e contemplam os Corpos de Engenharia e de Saúde — nos quais estão os Quadros de Apoio à Saúde, de Cirurgiões-Dentistas e de Médicos —, além dos Quadros Técnico e de Capelães Navais, cada um dividido em várias especialidades.

Etapas do Processo Seletivo

Durante a seleção, os candidatos passarão pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais;
  • Redação;
  • Prova Discursiva (para a profissão de Direito e para a área de Engenharia);
  • Tradução de Texto (para a área de Engenharia);
  • Prova Prática (para a profissão de Músico);
  • Procedimentos Complementares à Autodeclaração;
  • Verificação de Dados Biográficos (VDB);
  • Inspeção de Saúde (IS);
  • Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);
  • Prova de Títulos (PT);
  • Verificação de Documentos (VD);
  • Avaliação Psicológica (AP).

A Prova Escrita Objetiva e a Redação terão duração de 4 horas e serão aplicadas em 24 de maio.

Formação e Benefícios

O candidato aprovado em todas as fases e classificado dentro do número de vagas ingressa na MB como Guarda-Marinha. Durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro, os alunos recebem uma remuneração bruta inicial de R$ 9.663,60. Além disso, são oferecidos alimentação, uniforme, e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. O CFO tem duração de 34 semanas, aproximadamente 9 meses. Após a conclusão do curso, os formandos são promovidos ao posto de Primeiro-Tenente.

Mais informações podem ser obtidas por meio do link: https://www.agencia.marinha.mil.br/vem-pra-marinha/inscricoes-para-o-quadro-de-medicos-da-marinha-do-brasil-sao-prorrogadas-ate-14-de

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