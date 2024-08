CNU: Fiscais entregaram prova errada para grupo de candidatos, diz governo

Um grupo de candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido como "Enem dos Concursos", recebeu a prova errada durante a aplicação do exame, ocorrido em 18 de agosto. O incidente ocorreu quando os fiscais entregaram, no período da manhã, os cadernos de prova que deveriam ser aplicados à tarde.

O erro foi confirmado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a pasta, o envelope contendo os cadernos de prova da tarde foi lacrado novamente e ficou sob a guarda da fiscalização e de um certificador externo do ministério.

Em comunicado, o ministério afirmou que a medida garantiu o sigilo das provas até o turno da tarde, quando foram devidamente aplicadas. "Essa situação foi identificada e corrigida imediatamente, com a troca das provas antes do início do exame matutino, portanto, não afetou a aplicação nem o sigilo das informações", informou a nota oficial.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, candidatos relataram que o erro ocorreu na Escola de Referência em Ensino Médio Jornalista Trajano Chacon, em Recife (PE). Eles alegam que, pela manhã, foi entregue a prova objetiva do bloco 4, programada para o período da tarde.

Uma candidata afirmou ter lido parte do conteúdo da prova pela manhã e, ao receber o mesmo caderno à tarde, encontrou seu nome já escrito na página inicial.

Diante do incidente, os candidatos solicitaram um tempo adicional de onze minutos para concluir o exame, pedido que foi atendido pelos fiscais responsáveis.