CNU 2025: nova retificação muda quadro de vagas e atribuição de cargos

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (8) a segunda retificação do edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2025.

Quadro de cargos

Entre os destaques da nova revisão, está a alteração da quantidade e a distribuição de vagas imediatas dentro de um mesmo bloco temático, como é o caso do bloco 1: seguridade social: saúde, assistência social e previdência.

Neste caso, o cargo de assistente social, na especialidade “serviço social”, passou de 26 vagas para 80, no total, distribuídas da seguinte forma.

52 vagas para ampla concorrência;

4 para pessoas com deficiência (PCD);

20 para pessoas negras;

2 para pessoas quilombolas; e

2 para pessoas indígenas.

O ajuste no edital promove, entre outras, a mudança no mesmo bloco temático 1, para o cargo de médico, na especialidade de clínica médica. No novo quadro geral do bloco, o número cai de 80 vagas para médicos para 26.

No bloco temático 3, por exemplo, o novo quadro de cargos e especialidades por órgão, altera de nove para dez o número de vagas em tecnologia da Informação II.

Por outro lado, no mesmo bloco 3, o cargo com especialidade em Oceanografia, Oceanologia, Geofísica, Biologia ou Engenharia Ambiental, que tinha três vagas, com a retificação, passou a ter duas vagas.

Apesar das alterações, o número total de vagas da segunda edição do CNU permanece em 3.652 para lotação em 32 órgãos da administração pública federal.

Mais alterações

Além do remanejamento das vagas no bloco 1, as retificações no edital também mudam a distribuição dos pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades e correções de lotação das vagas.

A remuneração inicial para alguns também cargos também foram corrigidas. Este é o caso de todas as especialidades do cargo de Analista do Seguro Social. O salário dos aprovados, que era de R$ 5.654,72, no edital de abertura, poderá atingir R$ 9.371,31, a partir da retificação.

Atividades dos cargos

O chamado Enem dos Concursos ainda teve alterada a cobrança de atividades previstas para determinados cargos.

Um exemplo está no bloco temático 2 (cultura e educação), como o de técnico especialista em biblioteconomia que, entre outras, deverá desenvolver atividades voltadas à investigação e análise de manifestações culturais, históricas e sociais, coleta de dados, realização de pesquisas de campo e a análise de documentos e acervos históricos.

Confira todos os detalhes das alterações de cargos, especialidades, requisitos, atribuições, remuneração e local de exercício por órgão no edital retificado.

CNU 2025

A primeira retificação do edital único de abertura, publicada em 3 de julho, simplificou o pedido de isenção da taxa de inscrição no CNU2025 pelos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal e atualizou as opções de pagamento da taxa única de R$ 70, pelos não isentos, até às 23 horas e 59 minutos de 21 de julho, no horário de Brasília.

Vale lembrar que as inscrições para o certame estão abertas até o dia 20 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo processo seletivo.

O passo a passo do processo de inscrição pode ser acompanhado aqui.