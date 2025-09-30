Capa Jornal Amazônia
CNU 2: confira o horário da prova e documentos obrigatórios

No próximo domingo (5), concurseiros devem se atentar ao horário de abertura dos portões e aos itens que precisam levar, como documento de identificação e caneta azul

Gabi Gutierrez

No próximo domingo (5), concurseiros de todo o país farão a prova objetiva do CNU 2, o Concurso Nacional Unificado que oferece vagas para diversos órgãos da administração pública federal.

Os portões serão abertos às 7h30 para o turno da manhã e às 13h para o turno da tarde (horário de Brasília). É obrigatório apresentar documento de identidade original com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte.

Também é recomendado levar caneta esferográfica azul transparente, garrafa de água e alimentação em embalagens fechadas, caso necessário. O candidato deve conferir antecipadamente o cartão de confirmação de inscrição, que traz o endereço e horário da prova, e planejar o deslocamento com antecedência para evitar imprevistos.

