Como usar o aplicativo Imposto de Renda 2023; veja como consultar e onde baixar

Na última segunda-feira (27), a Secretaria da Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2023, com melhorias e novidades. O período de declaração começa a partir do dia 15 de março e vai até o dia 31 do mesmo mês. Uma das novidades é que o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida ou que optar receber a restituição via Pix terá prioridade nos lotes de pagamento.

A declaração pode ser feita pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), no site da Receita. Outra opção é através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS. Saiba como consultar e entregar o Imposto de Renda 2023 pelo aplicativo e programa.

VEJA MAIS

Como baixar o aplicativo do Imposto de Renda 2023?

O aplicativo Meu Imposto de Renda facilita a vida dos contribuintes, pois disponibiliza recursos que tornam o procedimento da declaração mais fácil. A ferramenta está disponível para Android e iOS; confira.

Android : acesse play.google.com , baixe e instale o aplicativo 'Meu Imposto de Renda' ;

: acesse , baixe e instale o aplicativo ; iOS: acesse apps.apple.com, baixe e instale o aplicativo 'Meu Imposto de Renda'.

Após o a instalação siga o passo a passo a seguir para ter acesso:

Informe o CPF;

Insira a data de nascimento;

Preencha o código de segurança;

Em seguida o acesso estará livre.

A procuração eletrônica não exige conta GOV.BR, limite de datas, de números de pessoas ou de serviços.

Como consultar e fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 pelo aplicativo?

Clique no ícone "+" localizado no canto inferior direito da tela;

Selecione a opção da declaração;

Preecha a ficha com seus dados;

Realize o envio.

Como instalar o programa do Imposto de Renda 2023?

Programa Gerador de Declaração (PGD) pode ser baixado no site da Receita Federal, a partir do dia 15 de março. O Java já vem incluso na instalação desde 2020, ou seja, não é necessário instalar ou atualizar o programa por fora. Confira a instalação em cada sistema operacional. pode ser baixado no, a partir do dia 15 de março. O Java já vem incluso na instalação desde 2020, ou seja, não é necessário instalar ou atualizar o programa por fora.

Linux : Permitir a execução pelo comando 'chmod +x nome_do_arquivo.bin' ou pelo Gerenciador de Janelas ;

: Permitir a execução pelo comando ou pelo ; MacOS (computadores da Apple) : executar o arquivo do programa em '.dmg' ou '.pkg' ;

: executar o arquivo do programa em ou ; Multiplataforma : para usar essa opção, é necessário manter o Java Virtual Machine (JVM) atualizado no computador. Não precisa de instalador, é destinado aos usuários que precisam controlar passo a passo da instalação. É preciso descompactuar os arquivos '.zip' e seguir as instruções do arquivo 'Leia_me.htm' ;

: para usar essa opção, é necessário manter o atualizado no computador. Não precisa de instalador, é destinado aos usuários que precisam controlar passo a passo da instalação. É preciso descompactuar os arquivos '.zip' e seguir as instruções do arquivo ; Solaris : o programa de IR dos anos anteriores é executado com o código 'java -jar nome_do_arquivo.jar' na linha de comando;

: o programa de IR dos anos anteriores é executado com o código na linha de comando; Windows: basta clicar duas vezes no arquivo '.exe' que foi baixado e seguir as instruções.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)