Buscando virada de página da tentativa golpista do 8J, Lula busca conexão com grupos sociais

A nova gestão federal, que assumiu a chefia do poder executivo em 01 de janeiro deste ano, ainda lida com as consequências da invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes por vândalos bolsonaristas no último dia 08 de janeiro. As investigações prosseguem e o importante é a percepção de dois pontos: a identificação de todos os responsáveis pela tentativa de golpe – em vários segmentos – e o pagamento dos prejuízos por estes.

Em entrevista exclusiva concedida à jornalista Natuza Nery, da Globo News, o presidente Lula afirmou ter tido a impressão de que os atos de violência e antidemocráticos ocorridos no dia 8 indicavam o começo de um golpe de Estado. Na mesma manifestação, Lula declarou que a depredação ocorreu por orientação e por ordem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), principalmente pelos vários ataques verbais desferidos por este ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a alguns integrantes do Congresso Nacional, quando de seu mandato.

Foram expedidos vários pedidos de prisão preventivas e de cumprimento de medidas cautelares, assim como mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB.

Com as perspectivas de começar a avançar em pautas prioritárias, o presidente Lula tem procurado tratar com alguns grupos sociais. Estão previstos mais investimentos para a pasta da Cultura, chefiada pela artista Margareth Menezes, após os quatro anos em que o segmento foi deixado de lado pelo governo Bolsonaro. O governo também realizou uma reunião com representantes das centrais sindicais, para o começo de debates sobre a nova política para o pagamento do salário mínimo – hoje estabelecido em R$ 1.320,00.

Lula também promoveu um encontro, em Brasília, com cerca de 70 reitores universidades, para manter uma agenda permanente de diálogo e buscar reverter o “retrocesso na Educação” durante a gestão Bolsonaro, de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior.

Assim, ao sinalizar a necessidade de tratar pautas prioritárias e de manter as portas do Palácio do Planalto abertas para vários segmentos sociais, o governo indica que pretende virar a página dos episódios lamentáveis de 08 de janeiro e que há muito o que fazer para enfrentar problemas como a fome, desenvolver a infraestrutura da saúde pública e direcionar os investimentos públicos.