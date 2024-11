R70: 'Tornam as medidas mais compreensíveis, mais palatáveis', diz Fernando Haddad

Saldo negativo

Entre janeiro e setembro de 2024, as estatais federais registraram déficit de R$ 4,18 bi. Números não consideram a Petrobras.

Pix no WhatsApp

PicPay desenvolve assistente virtual que identifica dados e automatiza transferências a partir das mensagens do usuário.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Tornam as medidas mais compreensíveis, mais palatáveis.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que houve ajustes benéficos no conjunto de medidas do corte de gastos, inclusive com a inclusão de mais um ministério a pedido do presidente Lula.

COP

PRECONCEITO

Apesar das reiteradas confirmações pelo governo federal e pela própria ONU acerca da realização da COP 30 na capital paraense, segue o lobby de outros Estados, especialmente do Sudeste, inconformados com a escolha de Belém, para tentar tirar a conferência da região Norte. Ontem, o petardo contra a COP da Amazônia veio do tradicional jornal O Estado de São Paulo, em um editorial cheio de preconceito. Com o título “Crônica de um vexame anunciado”, o texto causou a indignação entre os paraenses.

REAÇÃO

Uma das manifestações veio do senador Beto Faro (PT). “Não é de hoje que a região Norte sofre invisibilidade e desrespeito. O mesmo sistema que explora, consome seus recursos e depois marginaliza, agora levanta dúvidas sobre sua capacidade de sediar um evento global pelo simples fato de ser uma cidade do Norte. Se o evento fosse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o tratamento não seria o mesmo”, diz o senador. “A COP 30 será o momento de mostrar quem realmente somos. Um momento em que a Amazônia irá falar para o Mundo. O momento é de desafiar esse preconceito”, acrescenta Faro em texto publicado nas redes sociais.

RECUPERAÇÃO

CONCORRÊNCIA

O governo do Pará divulgou no domingo, 10, o Plano de Visitação para a Unidade de Restauração Triunfo do Xingu (URTX), uma das maiores áreas de recuperação ambiental do Estado. O plano, que faz parte do edital de concessão, define as datas e normas para visitas técnicas de licitantes para a avaliação de condições ambientais e para o desenvolvimento de um projeto voltado à restauração ecológica e à economia de baixo carbono. Entre os dias 17 de novembro e 13 de dezembro, empresas interessadas poderão visitar o local, com acesso via São Félix do Xingu.

DADOS

A visitação será monitorada por equipes do governo e de segurança pública, e permitirá aos licitantes realizar a coleta de amostras de solo e sobrevoar a área com o uso de drones. Com esses dados em mãos, será possível mapear o solo e a vegetação, identificar áreas em regeneração e avaliar o potencial de restauração ambiental, fatores essenciais para a formulação de uma proposta viável e sustentável.

PROJETO

O projeto da Unidade de Recuperação é conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e o Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Tem ainda o apoio da The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil).

SAÚDE MENTAL

DEBATE

A Assembleia Legislativa do Pará realiza nesta quinta-feira, 14, sessão especial para debater o tema “Saúde Mental no Brasil”. Proposta pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, Carlos Bordalo (PT), a sessão contará com a participação de parlamentares de outros Estados. O objetivo é trocar experiências sobre políticas de acolhimento e cuidado em saúde mental. Entre os participantes estarão a deputada estadual Camila Valadão (PSOL-ES), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial do Espírito Santo; e o deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL/RJ), presidente da Frente Parlamentar para a Promoção da Saúde Mental e Fiscalização. A sessão é organizada pela CDH da Alepa, pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial.

EMPRESAS

DÍVIDAS

Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian divulgados ontem, 11, indicam que, em setembro, 357.781 micro e pequenos negócios da região Norte do país estavam com as contas atrasadas. Com 150.591 inadimplentes, o Pará foi o Estado com o maior número de registros na região. Em todo o Brasil foram registradas mais de 6,9 milhões de companhias inadimplentes de todos os portes, sendo 6,5 milhões delas micro e pequenas empresas (MPEs). No ranking nacional de empresas inadimplentes, o Pará ocupa a 12ª posição. Em média, cada MPE inadimplente possuía sete contas atrasadas.

Em Poucas Linhas

► O presidente interino do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Hélio Melo, se reuniu ontem com os colaboradores da sede do Sistema Fiepa. Ele tranquilizou os funcionários e desfez boatos espalhados pela diretoria destituída. “Tranquilidade, segurança e transparência”, disse Hélio Melo, se referindo ao trabalho desempenhado pela junta governativa. O presidente interino também garantiu a convocação de eleições legítimas para a direção da entidade.

► A Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) divulgou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para formação de cadastro reserva de professores da Educação Básica. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir do dia 18 deste mês, exclusivamente no site da Seduc. O resultado está previsto para o mês de dezembro. As vagas são para atuar no ensino regular, em Língua Brasileira de Sinais (Libras), no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e na Educação do Campo e Educação Escolar Quilombola.

► O fotógrafo e pesquisador paraense Guy Veloso profere, na Universidade de Coimbra, em Portugal, a conferência “Encomendação das Almas - ritos de sangue no Brasil profundo”.

► O 1º Juizado Especial Cível deu início ontem à Jornada de Conciliação, Instrução e Julgamento. A meta é julgar 100 processos envolvendo idosos. As questões dizem respeito, principalmente, a conflitos com bancos e operadoras de planos de saúde.

► De 25 a 29 de novembro será realizada, em todo o País, a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, uma espécie de mutirão para julgar ações relacionadas a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de casos de feminicídio.

► A Organização Pará 2000 informou que os espaços administrados por ela - Estação das Docas, Parque Zoobotânico Mangal das Garças e Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna - estarão abertos ao público nos dias 15 e 20 de novembro, feriados.