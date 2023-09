R70: 'Os Estados Unidos transformam o Brasil em réu e, na verdade, somos vítimas'

Sem publicidade

A Meta vai lançar um plano de assinaturas para acabar com publicidades no Instagram e Facebook. O plano mensal deve custar R$ 45.

Agradecimento

A família do apresentador Fausto Silva vai participar da campanha do Ministério da Saúde incentivando a doação de órgãos.

Ronaldo Caiado (J. Bosco)

"Os Estados Unidos transformam o Brasil em réu e, na verdade, somos vítimas.”

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, afirmou, durante participação no Lide, em Washington, que os mesmos países ricos que costumam cobrar do Brasil a preservação ambiental já consumiram 100% dos próprios recursos naturais.

LIXO

IMPASSE

Obrigada por decisão judicial a continuar as operações no Aterro Sanitário de Marituba por mais três meses, a empresa Guamá Tratamento de Resíduos divulgou comunicado afirmando que tem apresentado soluções para a questão do lixo, mas que a resolução depende dos gestores municipais de Belém, Ananindeua e Marituba. No documento, a empresa esclarece que, por imposição alheia à sua vontade, a operação do aterro já representa um prejuízo auditado superior a R$ 400 milhões, em valores corrigidos, e que as incertezas geradas pela prorrogação forçada do prazo de funcionamento exigem uma maior participação dos entes envolvidos. “Falir a Guamá não resolve o problema do lixo na Região Metropolitana”, enfatiza a empresa, que acrescenta que ainda discute alternativas apenas para não prejudicar a população.

PROPOSTAS

Entre as alternativas apresentadas pela Guamá Tratamento de Resíduos está o reembolso das despesas da operação, conduzida sem lucro para a empresa, pelas prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba. A Guamá também propôs doar a estrutura atual do aterro para que as próprias prefeituras operem a unidade, se responsabilizando pelos custos, obrigações e riscos inerentes à atividade e mantendo a qualidade do serviço. A empresa justifica que as propostas são uma forma de evitar novos prejuízos, já que os valores pagos estão muito abaixo do custo real de operação, gerando um alto déficit.

ATRASOS

O documento também aponta contínuos atrasos nos pagamentos pela operação, que chegam a passar de seis meses. A empresa afirma, por fim, que vai cumprir a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas, em paralelo, vai detalhar os custos extras gerados pela operação, para buscar o reembolso.

JOGADOR

VIVO

Ainda é grave o estado de saúde do jogador de futebol Lucas Caroço, atleta do time Capitão Poço. O lateral-esquerdo sofreu um acidente de moto no município da região nordeste do Pará na última quinta-feira, 31. No dia seguinte, boatos sobre a confirmação da morte encefálica do jogador começaram a circular, mas foram desmentidos pelo preparador físico Albertinho, que trabalha com o jogador na segunda divisão do Campeonato Paraense.

Vigília

Na noite de sábado, e por todo o dia de ontem, torcedores e familiares se reuniram para uma roda de oração no estádio Rufinão, pedindo a recuperação do lateral-esquerdo. Fontes da Coluna afirmaram que a falta de um primeiro atendimento rápido agravou o quadro de saúde de Lucas.

DEMORA

Lucas Caroço precisou ser transferido para Belém, onde permanece internado. De acordo com as fontes, houve demora para o transporte do jogador, já que a ambulância responsável por atender chamadas do Samu no município em que ocorreu o acidente está quebrada há mais de seis meses. Além disso, o veículo de um município vizinho que prestou apoio quebrou no caminho até Castanhal. O primeiro atendimento, portanto, veio com a chegada em Castanhal, cidade mais próxima de Capitão Poço com infraestrutura hospitalar adequada ao socorro. Lá, Lucas foi estabilizado para, então, ser transferido para Belém.

REVOLTA

O caso envolvendo Lucas Caroço reacendeu a revolta da população de Capitão Poço, e muitos moradores foram às redes sociais criticar a precarização da saúde no município. O Hospital Dr. Aldomar Aarão Monteiro fechou as portas no mês de maio por causa da falta de verbas para arcar com as despesas. Apesar de disponibilizar mais de 50 leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS), a prefeitura, à época, não repassava os valores devidos. O atraso se arrastava desde o último mês de janeiro. Apesar de não fazer nada para retomar o atendimento no hospital, vazou uma nota de empenho autorizada pelo prefeito João Tonheiro de um pagamento feito em junho, pouco depois do fechamento do Aldomar, no valor de R$ 50 mil. Os recursos foram repassados, com dispensa de licitação, do Fundo Municipal de Saúde para a Clínica Lauria (Serviços Médicos Lauria da Costa LTDA), que não atende emergências.

EM POUCAS LINHAS

► A grande quantidade de droga apreendida neste sábado, 2, no Marajó foi trazida para Belém e apresentada na tarde de ontem na sede do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). A pesagem da droga acusou uma tonelada. A supermaconha foi apreendida em uma embarcação no rio Aturiá, em Breves, durante ação coordenada por agentes que atuam na Base Fluvial Antônio Lemos, e que envolveu as Polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.

► Com público estimado em 150 mil pessoas, a 54ª edição da Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac) pretende impulsionar R$ 20 milhões em negócios ao longo dos dez dias do evento, que é o maior do setor no nordeste paraense. No próximo dia 6, a Expofac premiará os melhores do agronegócio na região. O governador Helder Barbalho estará entre os presentes no evento. Almir Campos, presidente do Sindicato Rural de Castanhal, disse que, por decisão de toda a diretoria, este ano a feira terá somente shows de artistas regionais.

► Para ter um controle mais efetivo do cadastro e das informações geradas por meio da fiscalização e vigilância, será implantado na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) o novo Sistema de Gestão Agropecuária do Estado do Pará, o chamado Sigeagro. A partir dele, os fiscais substituirão os papéis por tablets durante os trabalhos em campo, com preenchimento offline de todas as informações, dando mais agilidade ao processo agropecuário. O treinamento já está sendo feito e a implantação deve ocorrer ainda neste segundo semestre.

► Com exceção das gratuidades, que ainda serão entregues esta semana, todos os ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia, marcado para o próximo dia 8, no Mangueirão, se esgotaram logo nos primeiros dias de venda. Porém, já há cambistas negociando ingressos em aplicativos de compra e venda com valores bem mais altos que os oficiais.