Boa notícia

Os assassinatos caíram 8% no 1º semestre no Brasil em comparação ao mesmo período de 2020, revela o “Monitor da Violência”.

Ato de solidariedade

Hoje a Fundação Hemopa realizará coleta de sangue no distrito de Icoaraci e nas cidades de Abaetetuba e Altamira.

(J.Bosco)

"Não se enganem, esta missão de retirada é perigosa. Não posso prometer qual será o resultado final.”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizou, ontem, em pronunciamento na Casa Branca, que a prioridade neste momento no Afeganistão é tirar seus cidadãos e os aliados locais do país, para garantir sua segurança em meio à rápida tomada do poder pelo grupo extremista Taleban.

MPF

Escolhidos

Os procuradores do Ministério Público Federal (MPF), lotados no Estado do Pará, enviaram, ontem, para a Procuradoria-Geral da República, em Brasília, os nomes dos escolhidos para os cargos de procurador-chefe, procurador regional eleitoral e procurador regional dos direitos do cidadão. De acordo com regimento do MPF, cabe ao procurador-geral da República - no caso, Augusto Aras - fazer as nomeações para esses cargos nos Estados. Os mandatos, que começarão no dia 1º de outubro de 2021, são de dois anos.

Chapa

A escolha se deu por chapa única. Para os cargos de procurador-chefe e procurador-chefe substituto foram indicados Felipe de Moura Palha e Silva e Bruno Araújo Soares Valente, respectivamente. O cargo de procurador regional eleitoral ficará com José Augusto Torres Potiguar, que terá como substituto Alan Rogério Mansur Silva. E, para a defesa da cidadania, foram escolhidas Nicole Campos Costa e Nathalia Mariel Ferreira de Souza Pereira.

APLICATIVOS

Polícia

A Polícia Civil do Estado do Pará poderá fazer, a partir deste mês, o uso de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo, para enviar intimações, notificações e outras comunicações oficiais sobre procedimentos de investigação. A medida foi regulamentada por meio de instrução normativa publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado. A nova ferramenta de comunicação poderá ser usada para intimar partes, advogados, testemunhas e demais interessados em inquéritos instaurados pela Polícia Civil, desde que estes autorizarem o envio de comunicados por meio de aplicativos de mensagem. Casos em que a intimação pessoal esteja prevista em lei não serão contemplados pela medida, destaca a instrução normativa.

FOTOGRAFIA

Prêmio

Está aberta a votação on-line para o prêmio “Ary Souza de Fotojornalismo”. Neste ano, os concorrentes serão integrantes da área de audiovisual do Grupo Liberal. As fotos serão submetidas à análise dos profissionais da Redação Integrada de O LIBERAL. Também serão avaliadas por um júri técnico e haverá votação do público, que poderá escolher sua foto favorita votando no portal OLiberal.com. O nome do prêmio é uma homenagem ao repórter fotográfico que por mais de três décadas encantou os leitores de O LIBERAL com suas imagens surpreendentes.

CRIME

Virtual

Nos últimos 90 dias, a Polícia Civil do Pará realizou duas operações de combate aos crimes de divulgação de fotos íntimas por meios virtuais praticados contra as mulheres. Ontem, na operação “Exposed”, foram cumpridos, no bairro do Tapanã, em Belém, mandados judiciais de busca, apreensão e quebra de sigilo telemático (telefones e aplicativos de mensagem).

Denúncias

A advogada e professora de Direito Bárbara Feio - que tem ministrado cursos e palestras em Belém sobre o tema - explica que o crime, conhecido também como “revenge porn”, quando um dos parceiros usa imagens íntimas para se vingar ou chantagear o outro, atinge principalmente as mulheres. Em seus cursos e publicações nas redes sociais, a advogada encoraja as vítimas a denunciarem o crime, previsto no Código Penal, com reclusão de um a cinco anos.

ESPETÁCULO

Homenagem

O Theatro da Paz, que estava fechado para reforma, reabrirá amanhã com uma homenagem aos profissionais da saúde que atuaram durante a pandemia do novo coronavírus. Dos 300 lugares que poderão ser ocupados em respeito ao protocolo sanitário ainda em vigor, 150 serão destinados a médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e maqueiros. A apresentação de abertura ficará a cargo da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz.

INCLUSÃO

Semana

Trinta e quatro Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) participarão, até o próximo dia 28, de um evento para debater a importância da inclusão e garantia de direitos de pessoas com deficiência a partir de políticas públicas. Em Belém, a programação inclui lives, palestras, ações educativas e apresentações culturais.

EM POUCAS LINHAS

► Até o fim de novembro, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) vai realizar a ação cultural “Diálogos sobre Cultura e Educação”. Inserida no projeto “Cultura em Rede”, a iniciativa vai promover palestras virtuais gratuitas com a presença de pesquisadores ligados ao campo das políticas culturais.

► Hoje não haverá vacinação contra a covid-19 em Ananindeua. Novo calendário de imunização só será divulgado pela prefeitura após a chegada de novas doses ao município. Já Belém concluiu, ontem, o ciclo de imunização dos professores, com a aplicação da segunda dose dos imunizantes. Professores que perderam a data poderão enviar e-mail justificando a ausência e solicitando um novo agendamento na repescagem da Secretaria Municipal de Saúde através do endereço eletrônico vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br.

► O Centro de Controle de Zoonoses prosseguirá, hoje, com a campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva animal, das 8h às 15h, na praça Dalcídio Jurandir, na Cremação. A meta é vacinar cerca de dois mil animais e manter o bloqueio em Belém, que está há 37 anos sem registro de casos de raiva humana.

► Amanhã é Dia Nacional do Folclore. Em Ananindeua, a data será comemorada com programação especial no Museu do Seringal. Haverá apresentação de danças típicas, exposições e contação de histórias para crianças.

► As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, receberão, por dois anos, acompanhamento da Beneficência Portuguesa de São Paulo. A parceria faz parte do projeto “Saúde em Nossas Mãos”, executado pelo Sistema Único de Saúde. A meta é reduzir as infecções dentro das UTIs em 204 grandes hospitais do País selecionados pelo Ministério da Saúde.