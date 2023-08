R70: 'A guerra está voltando ao território da Rússia'

Cursos de línguas

A UFPA abre até dia 4 as inscrições online para cursos livres de línguas estrangeiras. Para participar, basta ter o Ensino Médio.

Dança Circular

O Espaço São José Liberto vai receber mais uma edição do projeto Dança Circular, no próximo domingo (6), das 10h às 12h.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"A guerra está voltando ao território da Rússia"



VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, após ataque de drones a duas torres de escritórios em Moscou, domingo (30). O governo russo afirma que armas nucleares podem ser usadas, caso ataques sejam bem-sucedidos.

FAZENDAS

RISCO

Cerca de 200 fazendas, 63 delas no Pará, correm o risco de serem varridas do mapa caso seja consolidada a demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore, que se estenderá pelos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu (MT) e São Félix do Xingu (PA). As informações foram divulgadas pelo site especializado Compre Agro Rural. Apresentado durante o “Chamado Raoni”, evento que reuniu lideranças indígenas e ministros do governo Lula, o estudo para a demarcação vem gerando incertezas na região.

MARCO

Todas as fazendas ameaçadas existem desde os anos de 1980 e podem entrar no rol de casos a serem resolvidos após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o chamado Marco Temporal, segundo o qual os indígenas poderiam ter direito apenas às terras que já ocupavam no ano de promulgação da Constituição de 1988. No evento, a ministra dos povos Indígenas, Sonia Guajajara, anunciou que 32 Terras Indígenas devem passar por processo de desintrusão até o final deste ano, aumentando as preocupações de quem nasceu e cresceu na região e corre o risco de ficar sem ter para onde ir.

JUSTIÇA

AMAZÔNIA

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, fará a abertura da 1ª Cúpula Judicial Ambiental da Amazônia, que será realizada em Belém nos dias 4 e 5 de agosto. Além da presidente da Corte, a Cúpula contará com a presença dos ministros do STF Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso; do corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, de presidentes de Cortes Constitucionais e Supremas de países da Pan-Amazônica.

FERIADO

ALTERNATIVA

O governo do Pará e Belém devem decretar ponto facultativo e a suspensão das aulas em 8 e 9 de agosto. É quando ocorre, na capital, a Cúpula da Amazônia, que vai reunir presidentes dos 8 países amazônicos. A suspensão das aulas e o meio feriado podem reduzir impactos do evento sobre o trânsito. Antes da Cúpula, dias 4 e 5, a fase preparatória Diálogos Amazônicos reunirá dez mil pessoas.

ORLA

MARUDÁ

Entregue à própria sorte pelo município, a praia de Marudá, em Marapanim, ficou pequena e mal estruturada para receber turistas.

PRAIAS

Em julho, a falta de estacionamentos, praias sujas e lixo acumulado levaram visitantes a procurar locais mais distantes para tomar banho. A praia de Marudá, sempre tomada por sons automotivos barulhentos, impedia que as famílias curtissem a noite. Diante dessa situação, muitos voltaram para suas casas bem antes do programado.

EX-PREFEITO

CONDENAÇÃO

O ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa, perdeu mais uma luta na Justiça. Em ação proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal condenou o ex-gestor, a empresa Metrópole Construção e Serviços de Limpeza e as duas sócias da empresa a devolverem mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos. Segundo a ação, o dinheiro foi acrescido ilegalmente ao patrimônio dos envolvidos, com recebimento de propina da empresa Andrade Gutierrez para favorecimento em licitações de obras do Portal da Amazônia e do BRT Belém. Os envolvidos também foram condenados ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o poder público por dez anos. Essa ação ainda é resultado da operação Forte do Castelo, deflagrada em 2017, com participação conjunta do MPF, Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria-Geral da União.

CDP

COMANDO

Será empossado hoje o novo diretor-presidente da Companhia Docas do Pará, eleito em assembleia do Conselho de Administração, semana passada. Jardel é servidor público de Itaituba, atuava na Federação dos Municípios do Pará e é braço direito do presidente da Alepa, o deputado estadual Francisco Melo, Chicão (MDB). O advogado Alexandre da Silva Carvalho, eleito Diretor de Gestão Portuária da CDP, já tomou posse.

EM POUCAS LINHAS



- A diretora do hospital de Salinas, além de não ser boa gestora, trata pacientes com descaso e grosseria. Alguém deveria falar para essa médica que o salário dela é pago pelos contribuintes, cidadãos paraenses. Salinas merecia um hospital melhor.

- O assalto de domingo no shopping Pátio Belém é uma clara evidência do aumento da violência no Estado e no País. Não se pode falar que grande parte da tropa estava nos balneários. Seria o mesmo que afirmar que faltou planejamento.

- O secretário de segurança Ualame Machado é carta na manga do governador Helder para ser candidato a prefeito de Belém. É um bom nome.

- Vai ao ar amanhã, no LibPlay (OLiberal.com), entrevista exclusiva com o ministro do Turismo Celso Sabino.

- Pesquisa que está no forno aponta o prefeito de Belém com quase 80% de rejeição. De cada 10 belenenses, apenas 2 aprovam a administração. O resultado não é surpresa. Basta andar pelas ruas da cidade para sentir.

- A BA Meio Ambiente, uma das empresas que coleta o lixo de Belém, entrou na Justiça, pois sabe quem ganhará a concorrência. Ele mesmo, o que faz tudo na cidade. Não perde licitação - isso quando há. Muitas vezes é sem licitação mesmo.

- Parte da imprensa já condenou os policiais na ação militar no Guarujá, sem elementos comprobatórios. Ser policial no Brasil é para quem gosta mesmo. No País, policial é bandido e o delinquente é vítima da sociedade. É o senso comum. O avesso do avesso. Se a PM entrasse em greve (o que é proibido a policiais), as ruas virariam um caos. Talvez desta forma fossem reconhecidos pelo trabalho que fazem.

- Perguntar não ofende: não acham perda de tempo discutir o filme da Barbie?

- O ex-deputado Arnaldo Jordy pensa em se candidatar a prefeito de Belém.

- A vice-governadora Hana Ghassan intensificou viagens ao interior. De um marqueteiro político: “Ela é o Jatene de saias”. Jatene foi escolhido candidato pelo então governador Almir Gabriel pela competência administrativa - o mesmo motivo de Helder por Hana.

- O governador Helder e o prefeito de Ananindeua Daniel Silva fumaram o cachimbo da paz.

- Como dizia o ex-governador Magalhães Barata: “Com homem de saia ninguém briga” (se referia a magistrados e padres). Um bom conselho.

- Um agosto de muita saúde e paz a todos vocês.