Plano Real chega aos 30 anos: confira benefícios que a moeda trouxe ao Brasil

A inflação é um tema muito discutido pelos cidadãos atualmente. Medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é ela que indica se os preços de produtos e serviços ficaram mais altos no país. No ano passado, por exemplo, o IPCA acumulado ficou em 4,62%. Três décadas atrás, no entanto, esse índice era muito maior: no início da década de 1990, quando o Brasil vivia um cenário de hiperinflação na economia, foi registrado um percentual de quase 2.500% ao ano.

Como estratégia para estabilizar a economia e controlar a inflação, o governo Itamar Franco publicou, em fevereiro de 1994, uma Medida Provisória (MP) que criaria a Unidade Real de Valor (URV), o “embrião” do real que usamos hoje como moeda de troca. A medida, que completa 30 anos neste mês, abriu o caminho para que FHC - Fernando Henrique Cardoso - chegasse ao mais elevado cargo do país, já que ele era o ministro da Fazenda na época.

Pela estratégia adotada com o “Plano Real”, a URV atrelava os preços ao dólar, embora tudo fosse "convertido" ao então cruzeiro real. Essa série de medidas econômicas, que preparou terreno para a chegada de uma nova moeda naquele ano, o real, reduziu drasticamente a inflação, segundo o economista Nélio Bordalo Filho, membro do Conselho Regional de Economia dos Estados do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP).

Impactos

O real trouxe inúmeros benefícios. O especialista afirma que essa foi uma das mais importantes políticas econômicas da história recente do Brasil. “Há três décadas, em um cenário de hiperinflação e instabilidade econômica, o Brasil deu um passo decisivo rumo à estabilidade financeira com a implementação do Plano Real. Desde então, as conquistas desse plano reverberam em todos os aspectos da vida nacional”, afirma.

Essa medida, de acordo com Nélio, desempenhou um “papel crucial” na consolidação da segurança financeira e estabilidade do Brasil, fortalecendo a credibilidade internacional do país e abrindo caminho para uma inserção mais sólida na economia global. Isso permitiu o fortalecimento do mercado interno, impulsionando o consumo e o investimento, além de atrair investimentos estrangeiros. Por outro lado, diz o economista, o real também trouxe desafios, como a necessidade de políticas públicas mais eficazes para lidar com desigualdades sociais e regionais.

Os principais técnicos envolvidos na concepção e implementação do Plano Real foram: Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda; Gustavo Franco, economista e presidente do Banco Central na época; Pérsio Arida, economista e membro da equipe econômica do governo; Edmar Bacha, economista e um dos idealizadores do Plano Real; Arminio Fraga economista que, posteriormente, se tornou presidente do Banco Central; e André Lara Resende, economista, também conhecido por suas contribuições para o plano.

Confira alguns benefícios do Plano Real, segundo Bordalo:

Estabilidade econômica: O principal legado do Plano Real foi a conquista da estabilidade econômica, pondo fim à era de hiperinflação que corroía o poder de compra da população e minava a confiança dos investidores.

Com a inflação controlada, o Brasil pôde experimentar um período de crescimento econômico mais consistente, permitindo investimentos em infraestrutura, educação e saúde.

O real trouxe uma maior segurança financeira para os brasileiros, protegendo suas economias da desvalorização constante da moeda e proporcionando um ambiente mais previsível para investimentos e planejamento financeiro.

O Plano Real contribuiu para a inclusão financeira de milhões de brasileiros, possibilitando o acesso a serviços bancários e crédito, antes inacessíveis devido à instabilidade econômica.

A estabilidade econômica proporcionada pelo real também influenciou a estabilidade política do país, criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento institucional e democrático.